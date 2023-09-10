"Йдемо вперед": Тарнавський розповів про успіхи України на Таврійському напрямку
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про просування Сил оборони. За його словами, українські військові просунулися на понад 1 км на Таврійському напрямку.
Про це Олександр Тарнавський написав у своєму Telegram-каналі.
Успіхи України на Таврійському напрямку
"Йдемо вперед! Є просування Сил оборони на Таврійському напрямку на понад 1 км", — повідомив Тарнавський.
Він розповів, що протягом доби артилерійські підрозділи української армії виконали 1391 вогневе завдання.
За словами Тарнавського, за останню добу втрати ворога склали 226 осіб, а саме безповоротні — 72, поранені — 149, полон — п'ятеро.
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" повідомив, що було знищено 27 одиниць військової техніки російських окупантів:
- три танки;
- два ББМ;
- три артилерійські системи та міномети;
- два РСЗВ;
- дев'ять БпЛА;
- п'ять одиниць автомобільної техніки;
- три одиниці спеціальної техніки.
"Також було знищено шість складів боєприпасів ворога", — додав він.
Нагадаємо, за минулу добу, 9 вересня, Збройні сили України ліквідували приблизно 490 російських окупантів. До того ж противник втратив чимало військової техніки, серед якої бронемашини, артилерійські системи та засоби ППО.
Також ми писали, що Сили оборони просуваються в районі кордону Донецької і Запорізької областей. Також українські воїни 9 вересня здійснили просування на південь від Бахмуту.