"Йдемо вперед": Тарнавський розповів про успіхи України на Таврійському напрямку

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Фото: t.me/otarnavskiy

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про просування Сил оборони. За його словами, українські військові просунулися на понад 1 км на Таврійському напрямку.

Про це Олександр Тарнавський написав у своєму Telegram-каналі.

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"Йдемо вперед! Є просування Сил оборони на Таврійському напрямку на понад 1 км", — повідомив Тарнавський.

Він розповів, що протягом доби артилерійські підрозділи української армії виконали 1391 вогневе завдання.

За словами Тарнавського, за останню добу втрати ворога склали 226 осіб, а саме безповоротні — 72, поранені — 149, полон — п'ятеро.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" повідомив, що було знищено 27 одиниць військової техніки російських окупантів:

три танки;

два ББМ;

три артилерійські системи та міномети;

два РСЗВ;

дев'ять БпЛА;

п'ять одиниць автомобільної техніки;

три одиниці спеціальної техніки.

"Також було знищено шість складів боєприпасів ворога", — додав він.

Допис Тарнавського. Фото: скриншот

Нагадаємо, за минулу добу, 9 вересня, Збройні сили України ліквідували приблизно 490 російських окупантів. До того ж противник втратив чимало військової техніки, серед якої бронемашини, артилерійські системи та засоби ППО.

Також ми писали, що Сили оборони просуваються в районі кордону Донецької і Запорізької областей. Також українські воїни 9 вересня здійснили просування на південь від Бахмуту.