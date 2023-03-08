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Украинские военные "затрофеили" редкую командно-штабную машину россиян

8 марта 2023 21:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Редкая Р-149БМР
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинские военные "затрофеили" российскую командно-штабную машину оперативно-тактического ранга Р-149 СМР. Технику, уже перекрашенную в сине-желтый цвет, заметили на улицах одного из городов.

Об этом сообщил военный обозреватель Александр Коваленко.

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По его словам, такие машины в значительном дефиците у российских подразделений.

ВСУ преимущественно уничтожали или захватывали Р-149МА1/3, однако Р-149БМР — качественно новый уровень. Коваленко напомнил, что российские войска потеряли более 125 единиц этой техники.

"Что произошло с офицерским складом, который размещался в этих Р-149СМР, можно только представить", — добавил эксперт.

Что известно о Р-149БМР

Р-149СМР предназначена для обеспечения мониторинга обстановки в зоне боевых действий. В состав оборудования входят радиостанции, обеспечивающие конфиденциальность передачи данных и информации.

Кроме того, Р-149СМР имеет персональные компьютеры, способные взаимодействовать с аппаратурой навигации и связи.

Функционал компьютеров включает обработку, ввод и хранение текстовой и видеоинформации, также есть возможность отображения данных на специальной электронной карте, благодаря чему пользователь способен получать всю необходимую информацию и оперативно принимать решения.

Во время вторжения в Украину российские военные потеряли две командно-штабные машины Р-149СМР в марте, одна из которых была уничтожена украинскими военными в Сумской области близ Тростянца, и одна была захвачена 10 сентября во время освобождения Харьковской области.

Напомним, недавно под Марьинкой один украинский десантник уничтожил пять танков и три БМП. Для этого он использовал противотанковый комплекс Javelin и постоянно менял огневые позиции.

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