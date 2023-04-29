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Украинские военные уничтожили 21 ракету, два беспилотника и два дрона, — Генштаб ВСУ

29 апреля 2023 06:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Украинские военные уничтожили 21 ракету, два беспилотника и два дрона, — Генштаб ВСУ
Украинские военные стреляют из зенитной пушки. Фото: Reuters / Александр Клименко
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

За прошедшие сутки враг осуществил пуск 23 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555. Украинские военные уничтожили 21 ракету, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня и два ударных дрона.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Что известно о ракетном обстреле

Отмечается, что от ракетной атаки оккупантов пострадали города Умань в Черкаской области, Днепр, а также Украинка в Киевской.

"По предварительной информации погибли более 20 гражданских лиц, среди них 4 детей. Под завалами остаются люди, продолжаются поисковые работы. Повреждены более 10 многоквартирных домов и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении Генштаба.

Также враг нанес 36 авиационных ударов. Применяя управляемые авиационные бомбы, россияне атаковали Черниговщину. Как следствие, в селе Костобобров было разрушено 8 гражданских домов. Противник совершил 65 обстрелов из РСЗО.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Напомним, что 28 апреля российские оккупанты совершили ракетную атаку по Белозерке Херсонской области. Есть погибшие и раненые.

Также мы сообщали, что Франция осудила новые ракетные удары, нанесенные Россией ночью, 28 апреля, по Украине. В частности, по Черкасской, Днепропетровской и Киевской областям.

Добавим, что министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что правительство страны запустило новую программу поддержки Украины на этот год. Она предполагает выделение 1 млрд. евро.

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