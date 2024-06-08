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Украинские военные уничтожили прорвавшийся в населенный пункт БТР — эффектное видео

8 июня 2024 14:01
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Украинские военные показали, как уничтожают вражеский БТР
БМП Bradley уничтожает вражеский БТР. Фото: Сухопутные войска Украины
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Оккупанты не сбавляют темп штурмовых действий, особенно на Покровском направлении. Украинским военным удается дать отпор врагу — воины уничтожили вражеский БТР вместе с десантом.

Видео опубликовала пресс-служба Сухопутных войск Украины в субботу, 8 июня.

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Как сообщили в Сухопутных войсках, оккупанты не сбавляют темп штурмовых действий. Эпицентр боев — именно в Покровском направлении, где враг пытается продвинуться в глубь нашей территории.

"Воины 47 отдельной механизированной бригады сдерживают по меньшей мере три боевых бригад РФ. Имея огромные резервы живой силы, московиты оперативно пополняют безумные потери и снова и снова бросают в бой. Боевые действия не утихают ни на мгновение", — говорится в сообщении.

Украинские военные благодаря БМП Bradley ликвидировали вражеский БТР вместе с десантом, прорвавшийся в населенный пункт.

Мы писали, что бойцы Третьей штурмовой бригады продолжают наносить сокрушительные потери российским захватчикам. Для ликвидации вражеской техники украинские защитники умело применяют ударные беспилотные летательные аппараты.

Также аэроразведке ГПСУ удалось ликвидировать технику, которая помогает противнику выявлять позиции украинских военных.

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ВСУ

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