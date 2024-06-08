Українські військові показали, як знищують ворожий БТР

БМП Bradley знищує ворожий БТР. Фото: Сухопутні війська України

Окупанти не зменшують темп штурмових дій, особливо на Покровському напрямку. Українським військовим вдається дати відсіч ворогу — воїни знищили ворожий БТР разом з десантом.

Відео опублікувала пресслужба Сухопутних військ України у суботу, 8 червня.

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Як повідомили у Сухопутних військах, окупанти не зменшують темп штурмових дій. Епіцентр боїв — саме на Покровському напрямку, де ворог намагається просунутися в глибину нашої території.

"Воїни 47 окремої механізованої бригади стримують щонайменше три бойові бригад РФ. Маючи величезні резерви живої сили, московити оперативно поповнюють шалені втрати та знову й знову кидають в бій. Бойові дії не вщухають ні на мить", — йдеться в повідомленні.

Українські військові завдяки БМП Bradley ліквідували ворожий БТР разом із десантом, який прорвався в населений пункт.

Ми писали, що бійці Третьої штурмової бригади продовжують завдавати нищівних втрат російським загарбникам. Для ліквідації ворожої техніки українські захисники вправно застосовують ударні безпілотні літальні апарати.

Також аеророзвідці ДПСУ вдалося ліквідувати техніку, яка допомагає противнику виявляти позиції українських військових.