БМП Bradley знищила два ворожих БТР-82 разом з піхотою

Уничтожение вражеской техники. Фото: 47-я отдельная механизированная бригада

Украинские военные не прекращают уничтожать вражескую технику и оккупантов. В этот раз отличились бойцы 2 механизированного батальона 47-й отдельной механизированной бригады, которые ликвидировали два вражеских БТР-82 вместе с российской пехотой.

Видео опубликовала 47 отдельная механизированная бригада в Telegram в воскресенье, 2 июня.

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По данным военных, аэроразведчики обнаружили, как вражеская техника с десантом выдвигается в зону ответственности 47 отдельной механизированной бригады. Сразу, когда враг выехал на открытую местность, оперативный экипаж "Тихого" благодаря пушке "Бушмастер" остановил вражеские БТР-82 и ликвидировал оккупантов.

"БМП Bradley разобрала два вражеских БТР-82 вместе с российской пехотой. Это филигранная и профессиональная работа воинов 2 механизированного батальона 47 ОМБр. Еще раз демонстрируем, что только современные технологии и умелое применение американской техники — это существенное преимущество на поле боя", — идет сообщении.

Напомним, что в ночь на 30 мая Силы обороны Украины нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе. Российские военные использовали его для поддержки своих войск на оккупированном полуострове Крым.

Той же ночью на территории оккупированного Крыма прогремели взрывы . В результате спецоперации ГУР были уничтожены два российских катера типа КС-701 "Тунец" и еще два были поражены.