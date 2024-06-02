БМП Bradley знищила два ворожих БТР-82 разом з піхотою

Знищення ворожої техніки. Фото: 47-ма окрема механізована бригада

Українські військові не припиняють нищити ворожу техніку та окупантів. Вкотре відзначилися бійці 2 механізованого батальйону 47-ї окремої механізованої бригади, які ліквідували два ворожих БТР-82 разом із російською піхотою.

Відео опублікувала 47-ма окрема механізована бригада у Telegram у неділю, 2 червня.

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За даними військових, аеророзвідники виявили, як ворожа техніка з десантом висувається в зону відповідальності 47 окремої механізованої бригади. Одразу, як ворог виїхав на відкриту місцевість, оперативний екіпаж "Тихого" завдяки гарматі "Бушмастер" зупинив ворожі БТР-82 та ліквідував окупантів.

"БМП Bradley розібрала два ворожих БТР-82 разом з російською піхотою. Це філігранна та професійна робота воїнів 2 механізованого батальйону 47 ОМБр. Вкотре демонструємо, що тільки сучасні технології та уміле застосування американської техніки — це суттєва перевага на полі бою", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч проти 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі. Російські військові використовували її для підтримки своїх військ на окупованому півострові Крим.

Тієї ж ночі на території окупованого Криму прогриміли вибухи. У результаті спецоперації ГУР було знищено два російські катери типу КС-701 "Тунєц" та ще два було уражено.