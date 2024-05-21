Видео уничтожения российского танка украинским дроном

Момент удара дрона в танк россиян. Фото: скриншот с видео

Бойцы роты ударных БпЛА 47-й ОМБр показали видео с фронта, на нем видно, как беспилотник поражает российский танк. После попадания в боевой машине оккупантов сдетонировал боекомплект.

Видео ювелирной работы бойцы выложили в Telegram в воскресенье, 19 мая.

Читайте также:

Пылающий российский танк

На кадрах видно, как небольшой дрон, собранный в Украине из китайских комплектующих, с помощью советской кумулятивной гранаты уничтожает танк оккупантов.

Также в сообщении бойцы поблагодарили всех, кто их поддерживает.

Напомним, ранее в сеть попали кадры, как украинские воины с помощью дрона уничтожают группу российских штурмовиков.

Как сообщалось, украинский производитель дронов Vyriy начал серийное производство беспилотников, которые без вмешательства пилота могут захватывать цель и атаковать ее.