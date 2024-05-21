Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Украинские воины показали уничтожение российского танка дроном — эффектное видео arrow

Украинские воины показали уничтожение российского танка дроном — эффектное видео

21 мая 2024 09:08
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Видео уничтожения российского танка украинским дроном
Момент удара дрона в танк россиян. Фото: скриншот с видео
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Бойцы роты ударных БпЛА 47-й ОМБр показали видео с фронта, на нем видно, как беспилотник поражает российский танк. После попадания в боевой машине оккупантов сдетонировал боекомплект.

Видео ювелирной работы бойцы выложили в Telegram в воскресенье, 19 мая.

Читайте также:

Пылающий российский танк

На кадрах видно, как небольшой дрон, собранный в Украине из китайских комплектующих, с помощью советской кумулятивной гранаты уничтожает танк оккупантов.

Также в сообщении бойцы поблагодарили всех, кто их поддерживает.

Напомним, ранее в сеть попали кадры, как украинские воины с помощью дрона уничтожают группу российских штурмовиков.

Как сообщалось, украинский производитель дронов Vyriy начал серийное производство беспилотников, которые без вмешательства пилота могут захватывать цель и атаковать ее.

россия
ВСУ
Украина
танки
дроны
война в Украине
атака
FPV-дроны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина

07:36 Зачем приходить голышом — эксперты раскритиковали главный тренд Met Gala 2024

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify