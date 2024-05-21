Видео уничтожения российского танка украинским дроном

Украинские воины показали уничтожение российского танка дроном — эффектное видео
Бойцы роты ударных БпЛА 47-й ОМБр показали видео с фронта, на нем видно, как беспилотник поражает российский танк. После попадания в боевой машине оккупантов сдетонировал боекомплект.
Видео ювелирной работы бойцы выложили в Telegram в воскресенье, 19 мая.
Пылающий российский танк
На кадрах видно, как небольшой дрон, собранный в Украине из китайских комплектующих, с помощью советской кумулятивной гранаты уничтожает танк оккупантов.
Также в сообщении бойцы поблагодарили всех, кто их поддерживает.
Напомним, ранее в сеть попали кадры, как украинские воины с помощью дрона уничтожают группу российских штурмовиков.
Как сообщалось, украинский производитель дронов Vyriy начал серийное производство беспилотников, которые без вмешательства пилота могут захватывать цель и атаковать ее.
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