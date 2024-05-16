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В Україні розпочалося серійне виробництво ударних дронів із "машинним зором" — що вони можуть

16 травня 2024 22:05
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Запуск виробництва дронів із системою "машинного зору"
Військові дрони. Фото: Армія.Inform
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Український виробник FPV-дронів Vyriy drone розпочав серійне виробництво ударних дронів із "машинним зором". Вони мають систему донаведення на ціль і здатні її атакувати та захоплювати автоматично, без втручання пілота. 

Про це заявив директор компанії Олексій Бабенко в програмі "Військового телебачення України".

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Запуск виробництва дронів із системою "машинного зору"

Бабенко розповів, що нещодавно компанії вдалося запустити серійне виробництво FPV-дронів із тепловізором та системою "машинного зору". Очікується, що до кінця місяця вони випустять декілька тисяч апаратів.

За його словами, найбільшою складністю у виробництві є постачання комплектуючих. А одним із найскладніших елементів системи є захоплення замаскованої техніки та піхоти.

"Розпочнімо із захоплення цілі. Дуже складно знайти зелений танк у зеленому полі і людині, і штучному інтелекту. Надто через погану камеру FPV-дрона. Тому ми зробили просто: поставили тепловізор та почали шукати білу точку на чорному тлі, що полегшило задачу в рази", — каже директор компанії  Vyriy drone.

У чому особливість FPV-дронів

Директор компанії розповів, що система "машинного зору" дає можливість автоматично захопити ціль та влучити у неї без втручання пілота, що має значно підвищити ефективність застосування та допомогти оминути ворожі системи радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, що бійці 3-ї окремої штурмової бригади щодня знищують велику кількість російських окупантів та ворожої техніки. Вони показали, як б'ють по ворогу та не дозволяють йому закріпитися на позиціях.

Також раніше ми писали про те, як бійці спецпідрозділу "Кабул 9" Головного управління розвідки Міністерства оборони України за допомогою FPV-дронів ліквідували шість одиниць військової техніки та склад боєприпасів російських окупантів на Запорізькому напрямку. Крім того, вдалося знищити й скупчення солдатів РФ.

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FPV-дрони

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