Захисники знищили штурмову групу росіян за допомогою дронів

Російська штурмова група. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують нищити ворога та його техніку на нашій землі. Так, бійці Центру спеціального призначення Національної гвардії України ліквідували штурмову групу окупантів.

Відповідні кадри оприлюднила пресслужба Центру спецпризначення НГУ у Telegram в суботу, 18 травня.

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Російська штурмова група рухалась не підозрюючи, що за ними спостерігають українські пілоти БпЛА. Бійці другого окремого загону Центру спеціального призначення "ОМЕГА" завдали ударів по ворогу.

"В результаті атаки вся група була знищена менше чим за годину", — розповіли воїни.

Скриншот допису НГУ

Нагадаємо, бійці ГУР завдали успішних ударів FPV-дронами по окупантах на Харківщині. Там було знищено бронетехніку та зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10М".

Також ми писали, що прикордонники знищили ворожий ударний БпЛА. У цьому їм допоміг великокаліберний кулемет Browning M2.

Крім того, військові 47 окремої механізованої бригади знищили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". Вартість одного такого літака становить 16 млн доларів.