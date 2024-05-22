Украинские воины сбили российский Су-25, — Генштаб

Cу-25 "Грак" ПКС РФ в полете. Фото иллюстративное: росСМИ

Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать российскую авиацию на фронте. В частности, на Покровском направлении украинские защитники уничтожили вражеский штурмовик Су-25.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Telegram в среду, 22 мая.

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Ситуация на фронте

По данным Генштаба, на этом направлении количество атак возросло до 25. В предварительном отчете по состоянию на 19:00 отмечалось, что продолжается 11 боевых столкновений.

"Враг штурмовыми группами и техникой пытается вклиниться в наши боевые порядки. Ситуация остается напряженной — еще продолжается девять боевых столкновений. По имеющейся информации, украинские воины уничтожили российский штурмовик Су-25", — говорится в сообщении Генштаба.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ

Ранее Генштаб подтвердил удар по российскому кораблю "Циклон" в Крыму.

Также мы писали, что российские войска продолжают наступательные действия на восточном фронте Украины, сосредоточив усилия на линии Купянск — Сватово — Кременная. Однако им не удалось достичь существенных прорывов и изменить ход боевых действий, подтвержденных изменений линии фронта не было.