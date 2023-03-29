Украинские защитники за сутки уничтожили два дрона и зенитный комплекс рф, — Генштаб

Украинская армия продолжает уничтожать врагов

За прошедшие сутки украинская армия нанесла удары по 11 районам сосредоточения оккупационных войск. Были также поражены зенитно-ракетный комплекс россиян и пункт управления оккупационными войсками рф.

Об этом сообщает в своем традиционном утреннем своде из театра военных действий Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Удары авиации

За прошедшие сутки, 28 марта, авиация Воздушных сил ВСУ нанесла несколько точных ударов по российским войскам.

В частности, было поражено пять районов сосредоточения личного состава оккупационных подразделений.

Кроме того, Воздушные силы уничтожили два российских беспилотника — "Орлан-10" и "ZALA".

Успехи наземных подразделений ВСУ

Артиллерия и ракетные войска Сил обороны Украины за минувшие сутки обстреляли шесть районов сосредоточения российских военных и вражеской техники.

Кроме того были поражены пункты управления оккупационными подразделениями, состав российских боеприпасов и зенитно-ракетный комплекс.

Напомним, что общее количество уничтоженных Силами обороны российских оккупантов превысило отметку 170 тысяч военнослужащих.

Фото: ВСУ