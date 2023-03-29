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Украинские защитники за сутки уничтожили два дрона и зенитный комплекс рф, — Генштаб

29 марта 2023 07:21
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Украинская армия продолжает уничтожать врагов
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

За прошедшие сутки украинская армия нанесла удары по 11 районам сосредоточения оккупационных войск. Были также поражены зенитно-ракетный комплекс россиян и пункт управления оккупационными войсками рф.

Об этом сообщает в своем традиционном утреннем своде из театра военных действий Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Удары авиации

За прошедшие сутки, 28 марта, авиация Воздушных сил ВСУ нанесла несколько точных ударов по российским войскам.

В частности, было поражено пять районов сосредоточения личного состава оккупационных подразделений.

Кроме того, Воздушные силы уничтожили два российских беспилотника — "Орлан-10" и "ZALA".

Успехи наземных подразделений ВСУ

Артиллерия и ракетные войска Сил обороны Украины за минувшие сутки обстреляли шесть районов сосредоточения российских военных и вражеской техники.

Кроме того были поражены пункты управления оккупационными подразделениями, состав российских боеприпасов и зенитно-ракетный комплекс.

Напомним, что общее количество уничтоженных Силами обороны российских оккупантов превысило отметку 170 тысяч военнослужащих.

Фото: ВСУ

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