Украинские защитники за сутки уничтожили два дрона и зенитный комплекс рф, — Генштаб
За прошедшие сутки украинская армия нанесла удары по 11 районам сосредоточения оккупационных войск. Были также поражены зенитно-ракетный комплекс россиян и пункт управления оккупационными войсками рф.
Об этом сообщает в своем традиционном утреннем своде из театра военных действий Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
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Удары авиации
За прошедшие сутки, 28 марта, авиация Воздушных сил ВСУ нанесла несколько точных ударов по российским войскам.
В частности, было поражено пять районов сосредоточения личного состава оккупационных подразделений.
Кроме того, Воздушные силы уничтожили два российских беспилотника — "Орлан-10" и "ZALA".
Успехи наземных подразделений ВСУ
Артиллерия и ракетные войска Сил обороны Украины за минувшие сутки обстреляли шесть районов сосредоточения российских военных и вражеской техники.
Кроме того были поражены пункты управления оккупационными подразделениями, состав российских боеприпасов и зенитно-ракетный комплекс.
Напомним, что общее количество уничтоженных Силами обороны российских оккупантов превысило отметку 170 тысяч военнослужащих.
Фото: ВСУ