Українські захисники за добу знищили два дрони та зенітний комплекс рф, — Генштаб
Протягом минулої доби українська армія завдала ударів по 11 районах зосередження окупаційних військ. Були також уражені зенітно-ракетний комплекс росіян та пункт управління окупаційними військами рф.
Про це повідомляє у своєму традиційному ранковому зведенні з театру воєнних дій Генеральний штаб Збройних сил України.
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Удари авіації
Протягом минулої доби, 28 березня, авіація Повітряних сил ЗСУ завдала кількох влучних ударів по російських військах.
Зокрема, були уражені п’ять районів зосередження особового складу окупаційних підрозділів.
Крім того, Повітряні сили знищили два російські безпілотники — "Орлан-10" та "ZALA".
Успіхи наземних підрозділів ЗСУ
Артилерія та ракетні війська Сил оборони України за минулу добу обстріляли шість районів зосередження російських військових та ворожої техніки.
Крім того, були уражені пункти управління окупаційними підрозділами, склад російських боєприпасів і зенітно-ракетний комплекс.
Нагадаємо, що загальна кількість знищених Силами оборони російських окупантів перевищила позначку 170 тисяч військовослужбовців.
Фото: ЗСУ