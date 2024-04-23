Украинские защитники уничтожили вражескую роботизированную установку — эффектное видео

Робот российских войск. Фото: Скриншот с видео

Украинские военные снова продемонстрировали свою эффективность в борьбе с техникой противника. Так, с помощью FPV-дрона успешно уничтожили российскую роботизированную установку.

Об этом сообщила 72-я ОМБр РУБпАК "Булава" в Telegram-канале.

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В соцсетях появилось видео, где один из российских дронов был неожиданно застигнут прямо посреди населенного пункта, но операторы из бригады "Булава" РУБПАК 72-й ОМБр успешно уничтожили его с помощью FPV-дрона.

"Наземный дрон пополнил статистику уничтоженной российской техники", — говорится в телеграмм-канале бригады.

Что известно о роботизированном дроне

Российские войска все чаще используют робототехнику, в частности, для радиоэлектронной борьбы с украинскими беспилотниками. Одна из новых разработок — Робо-РЕБ, предназначенная для препятствования работе украинских дронов путем радиоэлектронного угнетения.

Напомним, бойцы Третьей штурмовой уничтожили три орудия, миномет, РЭБ и пехоту оккупантов с помощью ударных дронов.

Также мы писали, что военные силы специальных операций уничтожили состав боекомплекта российских захватчиков. Также они ликвидировали живую силу неприятеля на южном направлении.