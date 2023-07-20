Сыч — украинский беспилотник: цена, характеристики

Разведывательный беспилотник "Сыч" производства Украины. Фото: Facebook-страница фонда "Повернись живим"

Не только западным оружием

Украинская армия еще в прошлом году начала полностью использовать в боевых действиях против российских оккупантов западное оружие. Впрочем, Силы обороны Украины используют и отечественные образцы оружия — успевшие разработать и воплотить в жизнь. Легендой российско-украинской войны стал, в частности, противотанковый ракетный комплекс "Стугна", не в последнюю очередь благодаря которому украинские защитники остановили российские танки под Киевом.

Полноценное производство и даже ремонт военной техники в Украине сейчас по понятным причинам затруднено. Так, базу для ремонта танков Leopard, которую изначально планировали создать на территории нашего государства, в конце концов, решили открыть в соседней Польше.

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Недавно генеральный директор концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил о предстоящем строительстве завода по производству бронетехники на западе Украины. Впрочем, все это пока только слова и планы, как и, скажем, завод по производству еще одного легендарного типа оружия, беспилотников Bayraktar. А между тем в Украине производят свои беспилотные летательные аппараты, к тому же, для различных задач.

Что такое БпЛА "Сыч"

В июне известный благотворительный фонд "Повернись живим" презентовал одну из таких отечественных разработок — разведывательный беспилотник "Сыч". Конечно, деталей по производству сейчас нет и не может быть — в условиях войны, в условиях просачивания Украины российскими шпионами эта информация имеет для оккупантов невероятно важное значение. Поэтому о том, кто производит "Сычи" — мы, скорее всего, узнаем уже после завершения войны (по крайней мере, после прекращения ракетно-дроновых атак на тыловую территорию Украины).

Но некоторые детали отечественного дронового проекта все-таки известны. Рассмотрим их поподробнее.

Так, во время презентации в фонде "Повернись живим" было указано, что комплекс "Сыч" в целом состоит из следующих элементов:

собственно двух разведывательных дронов;

катапульты для запуска беспилотников;

мобильного пункта управления БПЛА.

Беспилотник "Сыч", как было заявлено производителем, может совершать разведывательные полеты на расстояние до 200 километров. Что теоретически позволяет Силам обороны Украины получать информацию о расположении российских подразделений, техники и складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами в глубоком тылу. При этом аппаратура, установленная на дроны, позволяет производить качественную фотосъемку нужных ВСУ объектов.

Цена "Сыча"

Интересный вопрос – стоимость украинского беспилотника. В июне, когда фонд "Повернись живим" представил дроны "Сыч", было заявлено, что стоимость одного экземпляра отечественного беспилотного летательного аппарата составляет 2 миллиона гривен. Эту информацию фактически подтвердила произошедшая несколько дней назад история.

Украинский блоггер Михаил Лебига, который с начала войны собирает благодаря своим стримам на платформе Twitch средства, закупая для нужд ВСУ, в частности, автомобили — на днях объявил сбор на беспилотник "Сыч". Начальной целью было собрать чуть более 2,5 миллиона гривен на один отечественный разведывательный БПЛА. Эта сумма в принципе отражает реальную стоимость "Сыча".

Интересно, что количество донатов превысило запланированную сумму на полмиллиона уже за первый час трансляции. В общей сложности блогер сумел сгенерировать на украинские разведывательные дроны более 8,3 миллиона, чего должно хватить на три беспилотника "Сыч".

Сколько стоят другие разведывательные дроны

В мае этого года появилась информация о том, что Украина закупила на нужды Вооруженных сил Украины перуанские беспилотники CW-40D. Этот дрон производства перуанской компании Diseños Casanave (а разработкой его занималась китайская компания Jouav), несколько отличается от украинских "Сычей" — в частности, он слетает не с катапульты, а вертикально. Но один из ключевых показателей — дальность связи с пультом управления — совпадает с данными украинского дрона (200 км). Цена одного CW-40D оценивается в 155 тысяч долларов.

В самой Украине компания UA Dynamics еще до полномасштабного вторжения создала легкий ударно-разведывательный комплекс Punisher. Его параметры скромнее, чем у "Сыча" - да, максимальная оперативная дальность не превышает 45 километров. Вместе с тем и цена одного такого дрона значительно скромнее — всего 10 тысяч долларов (около 400 тысяч гривен).

Так что можно сделать вывод, что БпЛА "Сыч" стоит своих денег. А его эффективность, как отметил руководитель военного направления в фонде "Повернись живим" Андрей Рымарук, подтверждается запросами от военных. Первые "Сычи" уже используются на театре военных действий — как для разведывательных задач, так и для корректировки действий подразделений Сил обороны Украины.