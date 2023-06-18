Украинский ракетный комплекс "Сапсан": когда будет готова разработка

Украинский ракетный комплекс "Сапсан". Фото: Defence

Украинский оперативно тактический ракетный комплекс "Сапсан" уже готов примерно на 65-70%. На завершение нужно около 500 млн долларов.

Об этом рассказал глава "Западноукраинского объединения предприятий оборонно-промышленного комплекса" Игорь Крол для Апостроф TV.

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Оперативно-тактический ракетный комплекс создают КБ "Южное" и многие украинские предприятия. По словам Крола, готовность "Сапсана" можно оценивать в 65-70%.

Он рассказал, что на завершение разработки и окончание производства опытной составляющей комплекса нужно около 500 млн долларов.

Ракетный комплекс будет иметь дальность 400 километров и более.

Крол говорит, что в довоенное время Украина могла бы создавать 20 ракет для ОТРК в год. По его словам, сейчас часть работ производится за границей.

Напомним, Гаврилов заявил, что для того, чтобы победить Россию, необходимо дальнобойное высокоточное вооружение. Украина идет вперед, РФ защищается, однако, чтобы нарастить наши силы, нам нужно иметь оружие дальностью до 200 км.

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