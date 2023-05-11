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Украинский танкист опроверг ложь Пригожина о "снарядном голоде" россиян

11 мая 2023 08:24
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Украинский танкист опроверг ложь Пригожина о "снарядном голоде" россиян
Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото из открытых источников
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска используют в районе Бахмута технику советских времен. Но проблем со снарядами, несмотря на заявления Евгения Пригожина, у окупантов нет.

Об этом заместитель командира танковой роты, воюющей в районе Бахмута, Александр Куртев заявил в эфире национального телемарафона единых новостей.

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По словам украинского танкиста, российский оккупационный контингент использует на фронте технику времен Советского Союза.

То есть, подчеркнул Александр Куртев, ничего нового россияне продемонстрировать не могут.

Пригожин лжет

Заместитель командира танковой роты ВСУ заявил, что слова владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина об отсутствии у его наемников боеприпасов являются выдумкой.

"Снарядного голода у россиян нет. Не нужно слушать Пригожина, он играет в свои игры", — заверил Александр Куртев.

Напомним, 5 мая Евгений Пригожин заявлял, что через несколько дней уведет подразделения "Вагнера" из Бахмута. По его словам, "вагнеровцы" покинут город Бахмут, где они уже несколько месяцев не могут победить Силы обороны Украины. Уход подразделений ЧВК "Вагнер" из Бахмута должен был начаться 10 мая.

Причиной выхода ЧВК Пригожин назвал "снарядный голод" из-за непонятной позиции министерства обороны РФ.

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