Український танкіст спростував брехню Пригожина про "снарядний голод" росіян

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото з відкритих джерел

Російські окупаційні війська використовують в районі Бахмута техніку радянських часів. Але проблем із снарядами, попри заяви Євгена Пригожина, у окупантів немає.

Про це заступник командира танкової роти, яка воює в районі Бахмута, Олександр Куртєв заявив у ефірі національного телемарафону єдиних новин.

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За словами українського танкіста, російський окупаційний контингент використовує на фронті техніку часів Радянського Союзу.

Тобто, наголосив Олександр Куртєв, нічого нового росіяни продемонструвати не можуть.

Пригожин бреше

Заступник командира танкової роти ЗСУ заявив, що слова власника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина про відсутність у його найманців боєприпасів є вигадкою.

"Снарядного голоду у росіян немає. Не треба слухати Пригожина, він грає у свої ігри", — запевнив Олександр Куртєв.

Нагадаємо, 5 травня Євген Пригожин заявляв, що за кілька днів відведе підрозділи "Вагнера" з Бахмута. За його словами, "вагнерівці" залишать місто Бахмут, де вони уже кілька місяців не можуть перемогти Сили оборони України.Відхід підрозділів ПВК "Вагнер" з Бахмута мав розпочатися 10 травня.

Причиною виходу ПВК Пригожин назвав "снарядний голод" через незрозумілу позицію міністерства оборони РФ.