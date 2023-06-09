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Украинским военным могут предоставить новые льготы: кто получит

9 июня 2023 14:06
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Новые льготы для военных и их семей — кто может получить
Украинский военнослужащий с семьей. Фото: alamy.com
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Для некоторых категорий украинских военнослужащих и их семей планируется расширить льготы и выплаты. Соответствующий проект закона уже получен Верховной Радой.

Кто именно и на какие льготы может рассчитывать, разбираемся дальше в материале.

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Новые льготы военным — законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9357 от 06.06.2023. В данном документе предлагается значительно расширить социальные гарантии для украинских защитников и их родных. Изменения будут касаться широких масс категорий военных и их родственников.

В случае принятия изменения будут вносить в Закон Украины О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты, в Основу законодательства Украины о здравоохранении, Закон Украины О внешкольном образовании, Закон о дошкольном образовании и Закон Украины О полном общем среднем образовании.

Кто может получить новые льготы

В случае принятия изменений в льготы могут рассчитывать следующие категории военных и их семьи:

  • участники боевых действий;
  • лица с инвалидностью в результате войны;
  • участники войны, их дети;
  • дети погибших (умерших) ветеранов войны;
  • дети погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.

 

Украинским военным могут предоставить новые льготы
Украинский военнослужащий с семьей. Фото: Нацполиция

Какие дополнительные социальные гарантии предлагают

В законопроекте предлагается ввести для ветеранов войны и их семей следующие дополнительные социальные гарантии:

  • безвозмездные медицинские услуги в учреждениях здравоохранения и реабилитационных учреждениях частной или смешанной формы собственности или в ФЛП;
  • безвозмездное зачисление и обучение их детей в частные и корпоративные учреждения дошкольного образования;
  • безвозмездное зачисление и обучение их детей в частных и корпоративных заведениях общего среднего образования;
  • безвозмездное зачисление и обучение их детей в частных заведениях внешкольного образования.

Новые безвозмездные услуги ветеранам войны, их детям, а также детям погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины в законопроекте предлагается предоставлять средства предприятий, учреждений, организаций, предоставляющих такие услуги.

Частные учреждения охраны предоставляют услуги указанным категориям военных и их семей за свой счет в соответствии с законом. При этом это может быть не реже каждого двадцатого случая предоставления соответствующей услуги по каждому виду медицинской услуги при наличии таких пациентов.

Порядок предоставления и виды медицинских услуг определяется центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование государственной политики в сфере здравоохранения.

 

В Украине собираются расширить льготы для военнослужащих и их семей
Паспорт Украины и военный цветок. Фото: google.com

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