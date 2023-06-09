Нові пільги для військових та їх родин — хто може отримати

Українській військовослужбовець з родиною. Фото: alamy.com

Для деяких категорій українських військовослужбовців та їх сімей планують розширити пільги та виплати. Відповідний проєкт закону вже одержано Верховною Радою.

Хто саме та на які пільги може розраховувати, розбираємося далі в матеріалі.

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Нові пільги військовим — законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 9357 від 06.06.2023. У даному документі пропонують значно розширити соціальні гарантії для українських захисників та їх рідних. Зміни стосуватимуться широкого загалу категорій військових та їх родичів.

У разі прийняття зміни будуть вносити до Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, до Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон України Про позашкільну освіту, Закон про дошкільну освіту і Закон України Про повну загальну середню освіту.

Хто може отримати нові пільги

У разі прийняття змін на пільги можуть розраховувати наступні категорії військових та їх родини:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

учасники війни, їх діти;

діти загиблих (померлих) ветеранів війни;

діти загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Українській військовослужбовець з родиною. Фото: Нацполіція

Які додаткові соціальні гарантії пропонують

У законопроєкті пропонується ввести для ветеранів війни та їхніх сімей такі додаткові соціальні гарантії:

безоплатні медичні послуги в закладах охорони здоров'я та реабілітаційних закладах приватної чи змішаної форми власності або у ФОП;

безоплатне зарахування та навчання їх дітей у приватні та корпоративні заклади дошкільної освіти;

безоплатне зарахування та навчання їхніх дітей у приватних та корпоративних закладах загальної середньої освіти;

безоплатне зарахування та навчання їхніх дітей у приватних закладах позашкільної освіти.

Нові безоплатні послуги ветеранам війни, їх дітям, а також дітям загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України у законопроєкті пропонується надавати коштом підприємств, установ, організацій, які надають такі послуги.

Приватні заклади охорони надають послуги вказаним категоріям військових та їх сімей власним коштом відповідно до закону. При цьому це може бути не рідше кожного двадцятого випадку надання відповідної послуги за кожним видом медичної послуги за умови наявності таких пацієнтів.

Порядок надання та види таких медичних послуг визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

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