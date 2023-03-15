Украинским волонтерам приходится собирать тела россиян, чтобы обменивать их на погибших бойцов ВСУ

Процесс изъятия погибших с фронта чрезвычайно рискован.

В селе Краснополье Донецкой области группа украинских волонтеров "Черный тюльпан" взялась за задачу вытащить два истлевших российских трупа из подвала рядом с разрушенным домом. Они делают это для того, чтобы потом обменивать их на погибших бойцов ВСУ.

Об этом говорится в материале The Guardian.

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Погибших россиян, одетых в летнюю форму, поместили в подвал, вероятно, их собратья.

К марту тела оккупантов разложились до такой степени, что почти не ощутимо было трупного запаха. Их можно было узнать только по жетонам.

Цель этой миссии — собрать тела оккупантов для обмена их на погибших украинцев. Процесс их извлечения с фронта чрезвычайно рискован. Село Краснополье, как и большинство деоккупированных территорий, усеяно минами. РФ использует системы дистанционного минирования, разбрасывающие крохотные взрывчатки из воздуха.

"Мины сбрасываются с ракет, поэтому они могут быть где угодно. Их даже можно задеть за деревья и сдуть ветром", — рассказал один из волонтеров группы "Черный тюльпан", руководивший БпЛА, чтобы задокументировать обнаружение тел.

Украинцы рассказали, что с февраля они раскопали 311 русских солдат на деоккупированных территориях. Около десяти волонтеров группы "Черный тюльпан" занимаются поисками российских погибших. Их глава Алексей Юков рассказал, что до февраля прошлого года был в деревне частым гостем. Он выкапывал тела второй мировой войны, а в 2014 году начал работать на ничейной территории между украинским фронтом и рф.

Он припомнил, что на пустой улице в селе жило шесть семей. По словам Юкова, почти все жители Краснополья уехали, но несколько были убиты. Одна пара, которая пришла посмотреть на свой разрушенный дом, заметила торчащий из подвала шлем и позвала руководителя группы "Черный тюльпан".

Волонтеры сообщили, что двух российских военных, останки которых исследуют, а личные вещи, например деньги, удостоверения и документы, зарегистрируют, обменяют на тела украинских военных после проведения судебно-медицинской экспертизы, сообщили волонтеры.

Обмен телами между россией и Украиной очень секретный процесс, и ни одна сторона не разглашает общее количество отправленных.

"С начала российского вторжения между двумя странами произошло по меньшей мере 20 обменов телами солдат", — рассказал источник, часто участвующий в обменах.

Международный комитет Красного Креста заявил, что участвовал в нескольких операциях.

"Благодаря этой работе нам удалось вернуть сотни погибших солдат, которые потом могут быть идентифицированы и в конце концов возвращены их семьям для захоронения", — сказал представитель МККК в Украине Ашил Депре.

Волонтеры рассказали, что идентификация тел может быть сложной. Иногда тела россиян находят сожженными.

"В Лиманском районе мы нашли пятерых россиян, трупы которых были сожжены. Есть те, кто пытается скрыть свои потери, чтобы не тянуть их с собой. В других случаях местные жители сжигали трупы из-за неприятного запаха. Это походило на Вторую мировую войну. Также мы однажды нашли советских солдат в большой яме — там было 10-15 человек — можно было сказать, что их намеренно сожгли", — рассказал Юков.

В перехваченном телефонном звонке российского солдата, который опубликовали в мае, говорилось, что его товарищи были похоронены в "свалке в человеческий рост" неподалеку от оккупированного Донецка.

"Груза 200 столько, что горы трупов достигают 2 метров. Это не морг, это свалка. Это массивно", — рассказал оккупант.

Напомним, Украина обвинила двух российских солдат в сексуальном насилии над четырехлетней девочкой и групповом изнасиловании ее матери под дулом пистолета на глазах ее отца. В материалах прокуратуры говорится, что это совершили военные рф 15-й отдельной мотострелковой бригады в четырех домах Броварского района в марте прошлого года.