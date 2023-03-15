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Українським волонтерам доводиться збирати тіла росіян, щоб обмінювати їх на загиблих бійців ЗСУ

15 березня 2023 08:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Процес вилучення загиблих з фронту є надзвичайно ризикованим
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У селі Краснопілля Донецької області група українських волонтерів "Чорний тюльпан" взялася за завдання витягти два зотлілі російські трупи з підвалу поруч із зруйнованим будинком. Вони роблять це для того, щоб потім обмінювати їх на загиблих бійців ЗСУ.

Про це йдеться в матеріалі The Guardian.

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Деталі

Загиблих росіян, одягнених у літню форму, помістили в підвал, ймовірно, їхні побратими.

До березня тіла окупантів розклалися до такої міри, що майже не відчутно було трупного запаху. Їх можна було впізнати лише за жетонами. 

Мета цієї місії — зібрати тіла окупантів для обміну їх на загиблих українців. Процес їх вилучення з фронту є надзвичайно ризикованим. Село Краснопілля, як і більшість деокупованих територій, всіяне мінами. РФ використовує системи дистанційного мінування, які розкидають крихітні вибухівки з повітря. 

"Міни скидаються з ракет, тому вони можуть бути будь-де. Їх навіть можна зачепити за дерева і здути вітром", — розповів один із волонтерів групи "Чорний тюльпан", який керував БпЛА, щоб задокументувати виявлення тіл.

Українці розповіли, що з лютого вони розкопали 311 російських солдатів на деокупованих територіях. Близько десяти волонтерів групи "Чорний тюльпан" займаються пошуками російських загиблих. Їх очільник Олексій Юков розповів, що до лютого минулого року був у селі частим гостем. Він викопував тіла Другої світової війни, а в 2014 році почав працювати на нічийній території між українським фронтом та рф.

Він пригадав, що на порожній вулиці у селі жило шість сімей. За словами Юкова, майже всі мешканці Краснопілля виїхали, але кілька були вбиті. Одна пара, яка прийшла подивитися на свій зруйнований будинок, помітила шолом, що стирчав з підвалу, і покликала очільника групи "Чорний тюльпан".

Волонтери повідомили, що двох російських військових, останки яких дослідять, а особисті речі, як-от гроші, посвідчення та документи, зареєструють, обміняють на тіла українських військових після проведення судово-медичної експертизи, повідомили волонтери.

Обмін тілами між росією та Україною є дуже секретним процесом, і жодна сторона не розголошує загальну кількість відправлених. 

"З початку російського вторгнення між двома країнами відбулося щонайменше 20 обмінів тілами солдатів", — розповіло джерело, яке часто бере участь в обмінах.

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що брав участь у кількох операціях.

"Завдяки цій роботі нам вдалося повернути сотні загиблих солдатів, які потім можуть бути ідентифіковані та зрештою повернуті їхнім родинам для поховання", — сказав речник МКЧХ в Україні Ашіл Депре.

Волонтери розповіли, що ідентифікація тіл може бути складною. Іноді тіла росіян знаходять спаленими.

"У Лиманському районі ми знайшли п’ятьох росіян, трупи яких були спалені. Є ті, хто намагається приховати свої втрати, щоб не тягнути їх із собою. В інших випадках місцеві жителі спалювали трупи через неприємний запах. Це було схоже на Другу світову війну. Також ми одного разу знайшли радянських солдатів у великій ямі — там було 10-15 осіб — можна було сказати, що їх навмисно спалили", — розповів Юков.

У перехопленому телефонному дзвінку російського солдата, який опублікували у травні, говорилося, що його товариші були поховані у "звалищі з людський зріст" неподалік від окупованого Донецька.

"Вантажу 200 стільки, що гори трупів сягають 2 метри. Це не морг, це звалище. Це масивно", — розповів окупант.

Нагадаємо, Україна звинуватила двох російських солдатів у сексуальному насильстві над чотирирічною дівчинкою та груповому зґвалтуванні її матері під дулом пістолета на очах у її батька. У матеріалах прокуратури йдеться, що це скоїли військові рф 15-ї окремої мотострілецької бригади в чотирьох будинках Броварського району в березні минулого року.

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