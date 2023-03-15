Окупанти у Горлівці хочуть мобілізувати близько 500 осіб, — Генштаб

Російські окупанти

У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області окупанти отримали розпорядження щодо проведення чергової хвилі мобілізації. Росіяни хочуть поповнити склад підрозділів, які тимчасово виведені з зони ведення бойових дій у зв’язку з втратою боєздатності.

Про це повідомляє Генштаб.

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Планується мобілізувати близько 500 осіб з тих категорій, які раніше отримали бронь за причин обмеженої або повної непридатності до військової служби.

До того ж близько 90 російських військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в медичних установах Горлівки, будуть направлені до міста Урзуф для проходження ВЛК. Їх перевірять на предмет визначення придатності до подальшого проходження військової служби.

Нагадаємо, 13 березня, українська армія завдала удару по 15 районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів. Крім того, були уражені чотири станції радіоелектронної боротьби армії рф.

Також ми писали, що російська окупаційна армія продовжує зазнавати втрат в Україні. Зокрема, зазнають значних втрат найманці російської приватної військової компанії "Вагнера".

Додамо, на тлі великих втрат особового складу у війні противник використовує альтернативні джерела поповнення живої сили. Окупанти привозять на тимчасово окуповані території навіть жінок-в'язнів.