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Украинцы массово остаются без квартир в оккупации — что придумали россияне

27 мая 2024 12:49
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Украинцы массово остаются без квартир в оккупации — что придумали россияне
Российский оккупант разговаривает с женщиной. Фото: росСМИ
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Российские оккупанты будут изымать недвижимость украинцев на временно неподконтрольных Киеву территориях по новому порядку. Квартиры хотят передать своим пособникам.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления в понедельник, 27 мая.

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Россияне теперь могут отобрать жилье, если собственник не переоформил недвижимость на оккупированных территориях.

"Согласно утвержденному порядку, враг может объявить "бесхозяйственным" помещение, если владелец его не переоформил по российским правилам, или год по адресу не платили за коммунальные услуги", — говорится в сообщении.

В ЦНС добавили, что оккупанты дали всего 30 дней для так называемого переоформления документов. Поскольку большинство жителей покинули захваченные территории, то россияне просто отберут жилье.

"Все российские сделки юридически ничтожны и все собственники жилья по состоянию на 24 февраля 2022 года ими и останутся в дальнейшем, какие бы бумажки не выдавали гауляйтеры", — подчеркнули в Центре нацсопротивления.

Ранее россияне начали проверять квартиры украинцев на временно оккупированных территориях Запорожской области и забирать людей в плен.

Напомним, на временно захваченном левом берегу Херсона россияне проводят уроки по доносам среди местных подростков.

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