Українці масово залишаються без квартир в окупації — що вигадали росіяни

Російський окупант розмовляє з жінкою. Фото: росЗМІ

Російські окупанти вилучатимуть нерухомість українців на тимчасово непідконтрольних Києву територіях за новим порядком. Квартири хочуть передати своїм посіпакам.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву у понеділок, 27 травня.

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Росіяни тепер можуть відібрати житло, якщо власник не переоформив нерухомість на окупованих територіях.

"Згідно з затвердженим порядком, ворог може оголосити "безгосподарчим" приміщення, якщо власник його не переоформив за російськими правилами, або рік за адресою не платили за комунальні послуги", — йдеться у повідомленні.

У ЦНС додали, що окупанти дали лише 30 днів для так званого переоформлення документів. Оскільки більшість жителів залишили захоплені території, то росіяни самовільно захоплять житло.

"Всі російські правочини юридично нікчемні й всі власники житла станом на 24 лютого 2022 року ними й залишаться надалі, які б папірці не видавали гауляйтери", — наголосили у Центрі нацспротиву.

Раніше росіяни почали перевіряти квартири українців на тимчасово окупованих територіях Запорізької області і забирати людей у полон.

Нагадаємо, на тимчасово захопленому лівому березі Херсонщини росіяни проводять уроки з доносів серед місцевих підлітків.