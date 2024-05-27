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Українці масово залишаються без квартир в окупації — що вигадали росіяни

27 травня 2024 12:49
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Українці масово залишаються без квартир в окупації — що вигадали росіяни
Російський окупант розмовляє з жінкою. Фото: росЗМІ
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Російські окупанти вилучатимуть нерухомість українців на тимчасово непідконтрольних Києву територіях за новим порядком. Квартири хочуть передати своїм посіпакам.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву у понеділок, 27 травня.

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Росіяни тепер можуть відібрати житло, якщо власник не переоформив нерухомість на окупованих територіях.

"Згідно з затвердженим порядком, ворог може оголосити "безгосподарчим" приміщення, якщо власник його не переоформив за російськими правилами, або рік за адресою не платили за комунальні послуги", — йдеться у повідомленні.

У ЦНС додали, що окупанти дали лише 30 днів для так званого переоформлення документів. Оскільки більшість жителів залишили захоплені території, то росіяни самовільно захоплять житло.

"Всі російські правочини юридично нікчемні й всі власники житла станом на 24 лютого 2022 року ними й залишаться надалі, які б папірці не видавали гауляйтери", — наголосили у Центрі нацспротиву.

Раніше росіяни почали перевіряти квартири українців на тимчасово окупованих територіях Запорізької області і забирати людей у полон.

Нагадаємо, на тимчасово захопленому лівому березі Херсонщини росіяни проводять уроки з доносів серед місцевих підлітків. 

війна
квартири
українці
нерухомість
росіяни
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