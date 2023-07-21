Как стать на военный учет за границей — инструкция и документы

Военный учет украинцев за границей. Фото: Новини.LIVE

Еще в декабре прошлого года Кабмин утвердил постановление о военном учете, согласно которому военнообязанные украинцы и украинки, находящиеся за рубежом должны обязательно стать и на консульский, и на военный учет в дипломатических представительствах страны, в которой будут находиться.

Рассказываем, как украинцам встать на военный учет за границей и какие документы для этого необходимы.

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Согласно постановлению Кабинета министров Украины № 1487 от 30 декабря 2022 года, дипломатические ведомства за границей имеют:

вести военный учет мужчин;

вести списки призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете и стоящих на военном учете;

сообщать о начале очередного призыва граждан Украины на срочную службу;

"способствовать возвращению" военнообязанных в Украину во время мобилизации ("способствование" включает информирование).

Военно-учетные документы. Фото: google.com

Кто должен стать на военный учет за границей

Военному учету за границей подлежат:

лица призывного возраста от 16 до 27 лет;

военнообязанные лица и резервисты, не достигшие предельного возраста;

лица, находящиеся в резерве;

женщины, получившие медицинское или фармацевтическое образование;

по желанию — женщины, имеющие родственное с военным делом образование.

Как стать на военный учет за границей — инструкция

Военнообязанные, призывники и резервисты, которые планируют выехать за границу больше, чем на 3 месяца, должны сняться с военного учета. Это можно сделать

лично в ТЦК и СП, подразделениях СБУ или Службы внешней разведки. При себе нужно иметь документ для подтверждения легального выезда из Украины.

Если военнообязанное лицо покидает Украину на более три месяца, то оно обязана стать на военный учет в том государстве, в котором будет находиться. Для этого нужно будет посетить дипломатическое учреждение Украины (посольство, консульство).

Как только резервист, военнообязанный или призывник прибывает в другое государство, у него есть 7 дней, чтобы стать на учет.

Далее дипломатические учреждения обязаны в семидневный срок проинформировать об оформлении консульского учета:

ТЦК и СП;

органы СБУ;

подразделения службы внешней разведки.

Документы для регистрации на военном учете. Фото: freepik.com

Какие документы необходимо иметь, чтобы стать на военный учет за границей

Для регистрации на военном учете вам нужно иметь следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

документ, подтверждающий ваш статус в стране проживания (виза или разрешение на пребывание);

документы, подтверждающие вашу пригодность к военной службе;

военный билет или свидетельство о приписке, если вы раньше состояли на военном учете в Украине.

Могут ли вручать повестки за границей

Представители дипломатических учреждений, согласно действующему законодательству, не имеют права выдавать какие-либо виды повесток и вручать их гражданам, проживающим за границей.

Кроме того, представители посольств и консульств не могут составлять материалы для привлечения лиц за нарушение правил военного учета.

Ранее мы сообщали, могут ли украинских призывников, военнообязанных и резервистов, находящихся за рубежом депортировать в Украину.

Напомним, мы писали, какое наказание ждет мужчин за отсутствие военного билета.

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