Як стати на військовий облік за кордоном — інструкція та документи

Військовий облік українців за кордоном. Фото: Новини.LIVE

Ще в грудні минулого року Кабмін затвердив постанову про військовий облік, відповідно до якої військовозобов'язані українці та українки, які перебувають за кордоном, мають обов’язково стати і на консульський, і на військовий облік у дипломатичних представництвах країни, в якій перебуватимуть.

Розповідаємо, як українцям стати на військовий облік за кордоном та які документи для цього необхідні.

Читайте також:

Яку функцію покладають на дипломатичні відомства

Згідно з постановою Кабінету міністрів України № 1487 від 30 грудня 2022 року, дипломатичні відомства за кордоном мають:

вести військовий облік чоловіків;

вести списки призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку і стоять на військовому обліку;

повідомляти про початок чергового призову громадян України на строкову службу;

"сприяти поверненню" військовозобов'язаних в Україну під час мобілізації ("сприяння" включає інформування).

Військово-облікові документи. Фото: google.com

Хто має стати на військовий облік за кордоном

Військовому обліку за кордоном підлягають:

особи призовного віку від 16 до 27 років;

військовозобов'язані особи та резервісти, які не досягли граничного віку;

особи, які перебувають у резерві;

жінки, що здобули медичну або фармацевтичну освіту;

за бажанням — жінки, які мають споріднену з військовою справою освіту.

Як стати на військовий облік за кордоном — інструкція

Військовозобов'язані, призовники та резервісти, які планують виїхати за кордон більше, ніж на З місяці, повинні знятися з військового обліку. Це можна зробити

особисто в ТЦК та СП, підрозділах СБУ чи Служби зовнішньої розвідки. При собі потрібно мати документ на підтвердження легального виїзду з України.

Якщо військовозобов'язана особа покидає Україну на понад три місяці, то вона зобов’язана стати на військовий облік у тій державі, в якій перебуватиме. Для цього слід буде навідатися до дипломатичної установи України (посольство, консульство).

Щойно резервіст, військовозобов’язаний або призовник прибуває до іншої держави, у нього є 7 днів, щоб стати на облік.

Далі дипломатичні установи зобов'язані у семиденний термін проінформувати про оформлення консульського обліку:

ТЦК та СП;

органи СБУ;

підрозділи Служби зовнішньої розвідки.

Документи для реєстрування на військовому обліку. Фото: freepik.com

Які документи необхідно мати, щоб стати на військовий облік за кордоном

Для реєстрування на військовому обліку вам потрібно мати наступні документи:

паспорт громадянина України;

документ, що підтверджує ваш статус в країні проживання (віза або дозвіл на перебування);

документи, які підтверджують вашу придатність до військової служби;

військовий квиток або свідоцтво про приписку, якщо ви раніше перебували на військовому обліку в Україні.

Чи можуть вручати повістки за кордоном

Наразі представники дипломатичних установ, згідно з чинним законодавством, не мають права видавати будь-які види повісток та вручати їх громадянам, що проживають за кордоном.

Крім того, представники посольств та консульств не можуть складати матеріали для притягнення осіб за порушення правил військового обліку тощо.

Раніше ми повідомляли, чи можуть українських призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають за кордоном, депортувати до України.

Нагадаємо, ми писали, яке покарання чекає на чоловіків за відсутність військового квитка.

Також ми повідомляли, що загрожує чоловікам-втікачам, які "відсиджуються" за кордоном.