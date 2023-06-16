Украинцев в оккупации просят сообщать о тех, кто готовит российские "выборы"
Украинцы должны игнорировать незаконные выборы, которые Российская Федерация планирует провести в оккупации. Также жителей оккупированных территорий просят передавать информацию о коллаборантах, организующих этот незаконный процесс.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Игнорирование "выборов"
Граждан Украины, которые находятся на оккупированных территориях, попросили не участвовать в незаконных выборах, которые Российская Федерация готовит в захваченных украинских областях.
Движение сопротивления "Желтая лента" отметило, как следует вести себя жителям оккупированных территорий в этой ситуации:
- не общаться с российскими агитаторами;
- уничтожать все агитматериалы;
- маркировать буквой "Ї" места жительства представителей российских партий и офисы самих партий;
- печатать и развешивать листовки с текстами "Выборов не будет, а будет суд и будет Гаага".
Информационная помощь
Кроме того, в Центре национального сопротивления отметили необходимость передачи украинским органам данных о тех коллаборантах, которые участвуют в проведении незаконных выборов.
Всю имеющуюся информацию можно передать в анонимный телеграмм-бот сопротивления или на электронный ящик [email protected] .
Напомним, что 20 мая мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что пророссийские власти готовятся к выборам на оккупированных территориях. Они хотят провести их осенью 2023 года.