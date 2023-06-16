Украинцев в оккупации просят сообщать о тех, кто готовит российские "выборы"

Российский избирательный участок на оккупированной украинской территории. Фото: "Новости Донбасса"

Украинцы должны игнорировать незаконные выборы, которые Российская Федерация планирует провести в оккупации. Также жителей оккупированных территорий просят передавать информацию о коллаборантах, организующих этот незаконный процесс.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Игнорирование "выборов"

Граждан Украины, которые находятся на оккупированных территориях, попросили не участвовать в незаконных выборах, которые Российская Федерация готовит в захваченных украинских областях.

Движение сопротивления "Желтая лента" отметило, как следует вести себя жителям оккупированных территорий в этой ситуации:

не общаться с российскими агитаторами;

уничтожать все агитматериалы;

маркировать буквой "Ї" места жительства представителей российских партий и офисы самих партий;

печатать и развешивать листовки с текстами "Выборов не будет, а будет суд и будет Гаага".

Информационная помощь

Кроме того, в Центре национального сопротивления отметили необходимость передачи украинским органам данных о тех коллаборантах, которые участвуют в проведении незаконных выборов.

Всю имеющуюся информацию можно передать в анонимный телеграмм-бот сопротивления или на электронный ящик [email protected] .

Напомним, что 20 мая мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что пророссийские власти готовятся к выборам на оккупированных территориях. Они хотят провести их осенью 2023 года.