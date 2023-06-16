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Військові РФ продовжують тероризувати людей на тимчасово окупованих територіях

16 червня 2023 08:18
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Військові РФ продовжують тероризувати людей на тимчасово окупованих територіях
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

"Керівники" адміністрацій на тимчасового окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей продовжують тиснути на мирних жителів. Така інформація надійшла від партизанської мережі на ТОТ Півдня України.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

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Як діють окупанти

Відомо, що в Розівці, що на Запоріжжі, створили злочинне угруповання "Розівської центральної районної лікарні", аби надати спеціалізовану медичну допомогу пораненому особовому складу армії РФ.

Своєю чергою цивільне населення не має можливості отримати медичну допомогу та перебуває під постійним психологічним тиском, аби вони не розповіли про такий черговий злочин.

Виселяють з власних будинків

Водночас на Херсонщині в містах Гола Пристань та Олешки окупанти примусово відселяють місцевих жителів з їхніх будинків, застосовуючи фізичні тортури.

В них селять офіцерський склад РФ та розміщують там вогневі позиції. 

Прикриваються людьми

Раніше стало відомо, що російські окупанти розміщують людей з підтопленої Херсонської області у пансіонати та бази відпочинку з військовими. Таким чином, загарбники прикриваються українцями, які евакуювались.

У Генштабі розповіли, що людей, які евакуювались із затоплених населених пунктів, розселяють у пансіонатах та базах відпочинку, де вже розміщені військові підрозділи.

"Таким чином, загарбники намагаються убезпечитись, прикриваючись цивільним населенням", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Офісі Президента України вважають, що руйнування Каховської ГЕС було добре підготовлене й підтримане російським національним законодавством. Таку думку висловив в інтерв'ю виданню Newsweek радник Президента України з економічних питань Олег Устенко. 

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