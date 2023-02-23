Это помогает врагу — украинцев призывают не снимать передвижение техники ВСУ

Украинцев призывают не снимать передвижение техники ВСУ
Жители приграничных территорий Черниговской и Сумской областей, а также жителей всех регионов Украины призывают сохранять информационную тишину и не распространять передвижение техники ВСУ.
Соответствующие рекомендации опубликовали в Сухопутных войсках.
-
Оползень в Китае: 48 человек пропали без вести
-
В США вынесли одно из первых решений по авторским правам на созданные ИИ изображения
-
На фоне больших потерь ЧВК "Вагнер" прекратила убивать наемников
-
В Израиле ученые нашли свидетельство неудачной операции на мозге 3500 лет назад
-
Бывший сотрудник Хлои Кардашьян подал на нее в суд: что его возмутило
-
Чемпионат по легкой атлетике: одесские спортсмены завоевали четыре медали
-
Чиновников Киевводоканала будут судить за присвоение 2 млн грн: что известно
-
"Война в Украине создала мощную армию и президента. Возможно, слишком мощного Зеленского. Но это хорошо", — Александр Мотыль
-
Коммуналка во время войны: кому и за какую услугу разрешили не платить
-
На Аллее смелости в Киеве открыли табличку в честь премьер-министра Испании
Передвижение военной техники
Согласно данным ведомства, в сети появились фото и видео перебазировки нашей авиации в определенные позиционные районы для выполнения боевых задач, защиты населения Украины и охраны и обороны важных объектов инфраструктуры.
"Мы благодарим вас за любовь и слова поддержки нашим пилотам, но напоминаем и о запрете проведения фото и видео фиксации личного состава, мест расположения военной техники, ее количестве и направлении передислокации — это может повредить выполнению поставленных задач", — рассказывают в Сухопутных войсках.
Напомним, недавно в Литве выступили с заявлением, где призвали не переживать из-за новостей о передвижении белорусской техники, поскольку страна постоянно мониторит военную деятельность на территории Беларуси.