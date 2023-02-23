Это помогает врагу — украинцев призывают не снимать передвижение техники ВСУ

Соответствующая информация мешает выполнять украинским военным боевые задания

Жители приграничных территорий Черниговской и Сумской областей, а также жителей всех регионов Украины призывают сохранять информационную тишину и не распространять передвижение техники ВСУ.

Соответствующие рекомендации опубликовали в Сухопутных войсках.

Передвижение военной техники

Согласно данным ведомства, в сети появились фото и видео перебазировки нашей авиации в определенные позиционные районы для выполнения боевых задач, защиты населения Украины и охраны и обороны важных объектов инфраструктуры.

"Мы благодарим вас за любовь и слова поддержки нашим пилотам, но напоминаем и о запрете проведения фото и видео фиксации личного состава, мест расположения военной техники, ее количестве и направлении передислокации — это может повредить выполнению поставленных задач", — рассказывают в Сухопутных войсках.

Напомним, недавно в Литве выступили с заявлением, где призвали не переживать из-за новостей о передвижении белорусской техники, поскольку страна постоянно мониторит военную деятельность на территории Беларуси.