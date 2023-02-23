Це допомагає ворогу — українців закликають не знімати пересування техніки ЗСУ

Українців закликають не знімати пересування техніки ЗСУ
Жителів прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей, а також мешканців усіх регіонів України закликають зберігати інформаційну тишу та не поширювати пересування техніки ЗСУ.
Відповідні рекомендації опублікували у Сухопутних військах.
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Пересування військової техніки
Згідно з даними відомства, у мережі з’явилися фото та відео перебазування нашої авіації у визначені позиційні райони з метою виконання бойових завдань, захисту населення України та охорони та оборони важливих об'єктів інфраструктури.
"Ми дякуємо вам за любов та слова підтримки нашим пілотам, але ж нагадуємо і про заборону проведення фото та відео фіксації особового складу, місць розташування військової техніки, її кількість та напрямок передислокації — це може зашкодити виконанню поставлених завдань", — розповідають у Сухопутних військах.
Нагадаємо, нещодавно у Литві виступили із заявою, де закликали не переживати через новини про пересування білоруської техніки, оскільки країна постійно моніторить воєнну діяльність на території Білорусі.