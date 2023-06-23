Укроборонпром показал трофейный танк, теперь воюющий против россиян
Недавно российские оккупационные войска утопили свой танк в реке и убежали. В Украине этот танк "спасли" и отремонтировали, и теперь он воюет против своих "хозяев".
Об этом сообщили в Укроборонпроме.
Трофейный российский танк
"Было их — стало наше! На видео "утопленник", трофейный Т-90, который бросили оккупанты и который потом вытащили из воды наши военные", — говорится в сообщении.
В ведомстве также рассказали, что провели комплексное обновление танка и сейчас он уже воюет против своих "хозяев".
Напомним, недавно Александр Сырский показал, как Силы обороны уничтожают вражескую пехоту. Аэроразведка 30-й отдельной механизированной бригады зафиксировала успешную работу артиллерии.