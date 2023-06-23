Укроборонпром показав трофейний танк, який тепер воює проти росіян

Трофейний танк росіян. Фото: скриншот з відео

Нещодавно російські окупаційні війська втопили свій танк у річці та втекли. В Україні цей танк "врятували" та поремонтували, і тепер він воює проти своїх "господарів".

Про це повідомили в Укроборонпром.

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Трофейний російський танк

"Було їхнє — стало наше! На відео "потопельник", трофейний Т-90, який кинули окупанти і який потім витягнули з води наші військові", — йдеться у повідомленні.

У відомстві також розповіли, що провели комплексне відновлення танка і зараз він вже воює проти своїх "господарів".

Нагадаємо, нещодавно Олександр Сирський показав, як Сили оборони знищують ворожу піхоту. Аеророзвідка 30-ї окремої механізованої бригади зафіксувала успішну роботу артилерії.