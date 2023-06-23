Укроборонпром показав трофейний танк, який тепер воює проти росіян
Нещодавно російські окупаційні війська втопили свій танк у річці та втекли. В Україні цей танк "врятували" та поремонтували, і тепер він воює проти своїх "господарів".
Про це повідомили в Укроборонпром.
Трофейний російський танк
"Було їхнє — стало наше! На відео "потопельник", трофейний Т-90, який кинули окупанти і який потім витягнули з води наші військові", — йдеться у повідомленні.
У відомстві також розповіли, що провели комплексне відновлення танка і зараз він вже воює проти своїх "господарів".
Нагадаємо, нещодавно Олександр Сирський показав, як Сили оборони знищують ворожу піхоту. Аеророзвідка 30-ї окремої механізованої бригади зафіксувала успішну роботу артилерії.