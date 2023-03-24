Укроборонпром рассказал, какой процент техники ремонтируют прямо у линии фронта

Ремонт украинской военной техники в полевых условиях

Почти вся поврежденная бронетехника ВСУ восстанавливается не в тылу, а в районах, где продолжаются боевые действия. Такая схема оптимальна для быстрого обеспечения армии военной техникой.

Об этом сообщила прессслужба государственного концерна "Укроборонпром".

Ремонт на фронте

В Укроборонпроме объяснили, что вся военная техника, которую можно восстановить и вернуть в строй в районе линии фронта, ремонтируется именно там.

Таким образом, подсчитали в госконцерне, 90-95% поврежденной бронетехники было отремонтировано в районах ведения боевых действий.

Как работают ремонтные бригады Укроборонпрома

В Укроборонпроме отметили, что выездные ремонтные бригады за время полномасштабной войны восстановили более 3000 машин — 1500 легкобронированных и столько же единиц тяжелой бронетехники.

"Некоторую технику наши специалисты ремонтировали по 5-6 раз - и она до сих пор уничтожает оккупанта", — отметили в государственном концерне.

Укроборонпром продемонстрировал работу ремонтных бригад в полевых условиях.

Напомним, в середине марта стало известно, что Укроборонпром в одной из стран НАТО начал производить 125-миллиметровые снаряды.

Фото: Украинский милитарный портал