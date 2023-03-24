Укроборонпром рассказал, какой процент техники ремонтируют прямо у линии фронта
Почти вся поврежденная бронетехника ВСУ восстанавливается не в тылу, а в районах, где продолжаются боевые действия. Такая схема оптимальна для быстрого обеспечения армии военной техникой.
Об этом сообщила прессслужба государственного концерна "Укроборонпром".
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Ремонт на фронте
В Укроборонпроме объяснили, что вся военная техника, которую можно восстановить и вернуть в строй в районе линии фронта, ремонтируется именно там.
Таким образом, подсчитали в госконцерне, 90-95% поврежденной бронетехники было отремонтировано в районах ведения боевых действий.
Как работают ремонтные бригады Укроборонпрома
В Укроборонпроме отметили, что выездные ремонтные бригады за время полномасштабной войны восстановили более 3000 машин — 1500 легкобронированных и столько же единиц тяжелой бронетехники.
"Некоторую технику наши специалисты ремонтировали по 5-6 раз - и она до сих пор уничтожает оккупанта", — отметили в государственном концерне.
Укроборонпром продемонстрировал работу ремонтных бригад в полевых условиях.
Напомним, в середине марта стало известно, что Укроборонпром в одной из стран НАТО начал производить 125-миллиметровые снаряды.
Фото: Украинский милитарный портал