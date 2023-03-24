Укроборонпром розповів, який відсоток техніки ремонтують прямо біля лінії фронту
Майже уся пошкоджена бронетехніка ЗСУ відновлюється не в тилу, а у районах, де тривають бойові дії. Така схема є оптимальною для швидкого забезпечення армії військовою технікою.
Про це повідомила пресслужба державного концерну “Укроборонпром”.
-
ЗСУ потрібно більше Stinger у Бахмуті: яка причина
-
У Міноборони розповіли про успіхи в розмінуванні деокупованих територій
-
Кейн встановив рекорд у матчі з Італією, але Саутгейт незадоволений Англією
-
Північна Корея випробовала підводного безпілотника, здатного проводити ядерні атаки: що відомо
-
У будинок вагітної співачки Ріанни увірвався невідомий чоловік, щоб покликати її заміж
-
Дніпропетровська ОВА розкрила деталі нічної ворожої атаки безпілотниками
-
Медведєв визнав, що росія хоче вигнати з окупованих територій усіх українців і дійти до Львова
-
Президент Байден із дружиною прибули до Канади: яка мета візиту
-
"Баварія" зі скандалом змінила тренера: що відомо
-
Серед поранених росіян різко зросла кількість смертей: у Генштабі назвали причини
Ремонт на фронті
В Укроборонпромі пояснили, що уся військова техніка, яку можливо відновити та повернути у стрій в районі лінії фронту, ремонтується саме там.
Таким чином, підрахували в держконцерні, 90-95% пошкодженої бронетехніки були відремонтовані у районах ведення бойових дій.
Як працюють ремонтні бригади Укроборонпрому
В Укроборонпромі зазначили, що виїзні ремонтні бригади за час повномасштабної війни відновили понад 3000 машин — 1500 легкоброньованих і стільки ж одиниць важкої бронетехніки.
"Деяку техніку наші фахівці ремонтували по 5-6 разів – і вона досі нищить окупанта", — наголосили у державному концерні.
Укроборонпром продемонстрував роботу ремонтних бригад у польових умовах.
Нагадаємо, у середині березня стало відомо, що Укроборонпром у одній із країн НАТО почав виробляти 125-міліметрові снаряди.
Фото: Український мілітарний портал