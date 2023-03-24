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Укроборонпром розповів, який відсоток техніки ремонтують прямо біля лінії фронту

24 березня 2023 07:40
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Ремонт української військової техніки в польових умовах
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Майже уся пошкоджена бронетехніка ЗСУ відновлюється не в тилу, а у районах, де тривають бойові дії. Така схема є оптимальною для швидкого забезпечення армії військовою технікою.

Про це повідомила пресслужба державного концерну “Укроборонпром”.

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В Укроборонпромі пояснили, що уся військова техніка, яку можливо відновити та повернути у стрій в районі лінії фронту, ремонтується саме там.

Таким чином, підрахували в держконцерні, 90-95% пошкодженої бронетехніки були відремонтовані у районах ведення бойових дій.

Як працюють ремонтні бригади Укроборонпрому

В Укроборонпромі зазначили, що виїзні ремонтні бригади за час повномасштабної війни відновили понад 3000 машин — 1500 легкоброньованих і стільки ж одиниць важкої бронетехніки.

"Деяку техніку наші фахівці ремонтували по 5-6 разів – і вона досі нищить окупанта", — наголосили у державному концерні.

Укроборонпром продемонстрував роботу ремонтних бригад у польових умовах.

Нагадаємо, у середині березня стало відомо, що Укроборонпром у одній із країн НАТО почав виробляти 125-міліметрові снаряди.

Фото: Український мілітарний портал

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