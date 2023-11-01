Обломки вражеского дрона повредили железнодорожную контактную сеть в Кировоградской области

Дрон-камикаде Shahed. Фото: mil.in.ua

Во время ночной атаки РФ беспилотниками в Кировоградской области работала ПВО. Обломки сбитого дрона повредили железнодорожную контактную сеть.

Об этом сообщил председатель ОВА Андрей Райкович.

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"Кировоградщина пережила самую длительную тревогу за всю великую войну. Обломками сбитого над Кропивницким районом дрона повреждена железнодорожная контактная сеть", — написал он.

По словам Райковича, обошлось без пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры. А ремонтная бригада оперативно починила поврежденный участок.

Скриншот поста Райковича

Напомним, что этой ночью оккупанты неоднократно атаковали Полтавскую область беспилотниками. Есть попадания по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге, к счастью, без пострадавших.