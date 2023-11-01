Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2022 arrow Уламки ворожого дрона пошкодили залізничну контактну мережу на Кіровоградщині arrow

Уламки ворожого дрона пошкодили залізничну контактну мережу на Кіровоградщині

1 листопада 2023 10:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Уламки ворожого дрона пошкодили залізничну контактну мережу на Кіровоградщині
Дрон-камікадзе Shahed. Фото: mil.in.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Під час нічної атаки РФ безпілотниками на Кіровоградщині працювала ППО. Уламки збитого дрона пошкодили залізничну контактну мережу.

Про це повідомив голова ОВА Андрій Райкович.

Читайте також:

Пошкодження внаслідок російської атаки

"Кіровоградщина пережила найдовшу тривогу за всю велику війну.  Уламками збитого над Кропивницьким районом дрона пошкоджено залізничну контактну мережу", — написав він.

За словами Райковича, минулося без постраждалих і руйнувань цивільної інфраструктури. А ремонтна бригада оперативно полагодила пошкоджену ділянку. 

скриншот
Скриншот допису Райковича

Нагадаємо, що цієї ночі окупанти неодноразово атакували Полтавську область безпілотниками. Є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці, на щастя, без постраждалих.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

Люди виходять на протести: скільки Вінниця виділяє на ЗСУ - 80x80

Люди виходять на протести: скільки Вінниця виділяє на ЗСУ

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Новина з відео

07:15 Шикарний пиріг за бабусиними рецептом, який смачніший за торт

Актуальне по темі