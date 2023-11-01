Уламки ворожого дрона пошкодили залізничну контактну мережу на Кіровоградщині
Під час нічної атаки РФ безпілотниками на Кіровоградщині працювала ППО. Уламки збитого дрона пошкодили залізничну контактну мережу.
Про це повідомив голова ОВА Андрій Райкович.
Пошкодження внаслідок російської атаки
"Кіровоградщина пережила найдовшу тривогу за всю велику війну. Уламками збитого над Кропивницьким районом дрона пошкоджено залізничну контактну мережу", — написав він.
За словами Райковича, минулося без постраждалих і руйнувань цивільної інфраструктури. А ремонтна бригада оперативно полагодила пошкоджену ділянку.
Нагадаємо, що цієї ночі окупанти неодноразово атакували Полтавську область безпілотниками. Є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці, на щастя, без постраждалих.
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