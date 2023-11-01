Уламки ворожого дрона пошкодили залізничну контактну мережу на Кіровоградщині

Дрон-камікадзе Shahed. Фото: mil.in.ua

Під час нічної атаки РФ безпілотниками на Кіровоградщині працювала ППО. Уламки збитого дрона пошкодили залізничну контактну мережу.

Про це повідомив голова ОВА Андрій Райкович.

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"Кіровоградщина пережила найдовшу тривогу за всю велику війну. Уламками збитого над Кропивницьким районом дрона пошкоджено залізничну контактну мережу", — написав він.

За словами Райковича, минулося без постраждалих і руйнувань цивільної інфраструктури. А ремонтна бригада оперативно полагодила пошкоджену ділянку.

Скриншот допису Райковича

Нагадаємо, що цієї ночі окупанти неодноразово атакували Полтавську область безпілотниками. Є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці, на щастя, без постраждалих.