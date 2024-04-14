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Умеров рассказал об успехах ВСУ по противостоянию наступлению врага под Бахмутом

14 апреля 2024 20:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Умеров рассказал об успехах ВСУ по противостоянию наступлению врага под Бахмутом
Рустем Умеров. Архивное фото: Рустем Умеров / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Министр обороны Украины Рустем Умеров совершил визит в военные подразделения на Восточном направлении, которые дают отпор агрессору. Во время поездки были награждены воины, отличившиеся в самых тяжелых боях против российских оккупантов.

Об этом Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал на своей странице в Facebook.

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Поездка на Восточное направление

По словам министра, российские оккупанты активно пытаются совершать атаки под Бахмутом и прорыв украинских позиций к западу от города. Несмотря на это, ВСУ успешно отражают все вражеские атаки благодаря отваге, подготовке и профессионализму защитников, эффективно использующих современные технологические системы для противодействия противнику.

"Ситуация напряженная, но мы готовы и имеем средства, чтобы отстоять нашу землю. Наши военные продемонстрировали высокий уровень мастерства и военной подготовки, обеспечивая эффективное сопротивление враждебным силам", — подчеркнул министр.

Во время посещения военных подразделений Министр Умеров наградил воинов, которые уже длительное время находятся в боевой зоне и активно участвуют в оборонной операции. Он выразил благодарность бойцам за их отвагу и преданность защите Украины в условиях войны.

Напомним, что министр обороны Рустем Умеров ознакомился с новейшими разработками украинских производителей оружия.

Также мы писали о том, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский предупредил о сложной ситуации на фронте. Враг наступает, однако украинские защитники оказывают упорное сопротивление.

ВСУ
военные
война в Украине
Умеров
фронт

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