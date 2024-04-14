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Умєров розповів про успіхи ЗСУ з протистояння наступу ворога під Бахмутом

14 квітня 2024 20:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Умеров розповів про успіхи ЗСУ по протистоянню наступу ворога під Бахмутом
Рустем Умєров. Архівне фото: Рустем Умєров / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Міністр оборони України Рустем Умєров здійснив візит до військових підрозділів на Східному напрямку, які дають відсіч агресору. Під час поїздки було нагородженно воїнів, що відзначилися у найважчих боях проти російських окупантів. 

Про це Міністр оборони України Рустем Умєров розповів на своїй сторінці у Facebook.

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Поїздка на Східний напрямок 

За словами міністра, російські окупанти активно намагаються здійснювати атаки під Бахмутом і прорив українських позицій на захід від міста. Попри це, ЗСУ успішно відбивають всі ворожі атаки завдяки відвазі, підготовці та професіоналізму захисників, які ефективно використовують сучасні технологічні системи для протидії противнику.

"Ситуація напружена, але ми готові та маємо засоби, щоб відстояти нашу землю. Наші військові продемонстрували високий рівень майстерності та військової підготовки, забезпечуючи ефективний опір ворожим силам", — підкреслив міністр.

Під час відвідування військових підрозділів Міністр Умєров нагородив воїнів, які вже тривалий час перебувають у бойовій зоні та активно беруть участь в оборонній операції. Він висловив подяку бійцям за їхню відвагу та відданість на захисті України в умовах війни.

Нагадаємо, що міністр оборони Рустем Умєров ознайомився із новітніми розробками від українських виробників зброї. 

Також ми писали про те, що головнокомандувач Збройними силами України генерал-полковник Олександр Сирський попередив про складну ситуацію на фронті. Ворог наступає, проте українські захисники чинять запеклий опір.

ЗСУ
військові
війна в Україні
Умєров
фронт

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