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Сирський та Умєров ознайомилися із новітніми розробками від українських виробників зброї

7 квітня 2024 18:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Сирський та Умєров ознайомилися із новітніми розробками від українських виробників зброї
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров. Фото: t.me/osirskiy
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський разом з міністром оборони Рустемом Умєровим ознайомилися із новітніми розробками від українських виробників зброї. За словами головкома, у плануванні оперативно-стратегічних і тактичних завдань військо обов’язково спирається на технологічні інновації. 

Про це Олександр Сирський розповів у Telegram у неділю, 7 квітня.

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Розробки від українських виробників зброї

Сирський наголосив, що мотивовані технічні команди постійно працюють над покращенням своїх продуктів, які вже застосовуються у військах та розвивають стартапи на підставі поставлених завдань для досягнення тактичних і оперативних цілей.

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Сирський та Умєров ознайомлюються із новітніми розробками від українських виробників зброї. Фото: t.me/osirskiy

"Йдеться не лише про дрони наземного і повітряного базування, а й про роботизовані комплекси, які можуть виконувати завдання (роз)мінування, дистанційно керовані ударні платформи та інші розробки, які ми з вами невдовзі ще тільки побачимо у роботі. Відчують їх і наші вороги", — розповів він.

За його словами, будь-які роботизовані системи допомагають зберігати життя людей на полі бою. Зокрема, вони потрібні для евакуації поранених, коли кожна хвилина критично важлива. Сирський зазначив, що на особливу увагу заслуговують бойові роботизовані платформи, які невдовзі будуть масово брати участь у бойових діях.

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Сирський та Умєров ознайомлюються із новітніми розробками від українських виробників зброї. Фото: t.me/osirskiy

"Для мене спілкування із розробниками надихаюче, попри усвідомлення величезного обʼєму наших потреб і завдань", — додав головком.

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Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський обговорив ситуацію на фронті з військовим керівництвом. Зокрема, він провів розмову з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Також Сирський заявив, що Часів Яр залишається під контролем Сил оборони України. Наразі усі спроби російських загарбників прорватися до цього населеного пункту зазнали невдачі.

війна
зброя
ЗСУ
українці
Україна
дрони
Олександр Сирський
Умєров

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