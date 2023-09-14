"Уникальная операция": ВМС и СБУ уничтожили в Крыму комплекс "Триумф" за 1,2 млрд долларов
Сегодня ночью военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провели уникальную спецоперацию в Евпатории — "отминусовали" российский комплекс ПВО "Триумф". Его стоимость — 1,2 миллиарда долларов США.
Об этом сообщают наши источники в СБУ.
Детали спецоперации
Отмечается, что по цели эффективно отработали беспилотники и ракеты "Нептун".
Сначала беспилотники СБУ поразили "глаза" комплекса — радары и антенны. А после выведения из строя радиолокационных станций подразделения ВМС двумя крылатыми ракетами "Нептун" ударили по пусковым комплексам С-300/400 "Триумф".
"Сюрпризы" для оккупантов
Как ранее подчеркивал глава СБУ Василий Малюк, "хлопок пылал и будет пылать".
Источники в Службе безопасности говорят, что россиян в Крыму ждут новые "сюрпризы".
Напомним, во время псевдовыборов во временно оккупированной Благовещенке Запорожской области три украинских дрона-камикадзе атаковали "избирательный участок". После такой "проверки" участок со всеми свезенными бюллетенями больше не работал.
Кроме того, спецназовцы СБУ атаковали дронами-камикадзе и "избирательный" штаб российских оккупантов в Запорожской области. Произошло это в селе Скельки в Васильевском районе.