Під час псевдовиборів окупантів СБУ атакувала "дільниці" дронами

Український військовий керує безпілотником. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Під час псевдовиборів у тимчасово окупованій Благовіщенці Запорізької області три українські дрони-камікадзе атакували "виборчу дільницю". Після такої "перевірки" дільниця з усіма звезеними бюлетенями більше не працювала.

Про це повідомив співрозмовник УП в Службі безпеки України.

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Як розповів анонімний співрозмовник, така успішна операція — результат роботи СБУ. Спецпризначенці, так би мовити, "перевірили" умови зберігання бюлетенів на виборчій дільниці окупантів.

Українські дрони-камікадзе «перевірили» умови зберігання бюлетенів на виборчій дільниці окупантів pic.twitter.com/8TEPOsIs9s — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 13, 2023

"Окупанти звозили бюлетені сюди протягом десяти днів під час віддаленого "голосування" з усіх населених пунктів Благовіщенської ОТГ (Благовіщенка, Іванівка, Новодніпровка). Проте після трьох ранкових прильотів ця виборча дільниця так і не запрацювала, а заповнені під дулами автоматів бюлетені були пошкоджені", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі "вибори" змусили понервувати "членів" інших виборчих дільниць у цьому районі".

Нагадаємо, нещодавно британська розвідка спрогнозувала, що на псевдовиборах РФ на тимчасово окупованих територіях України переможе "Єдина Росія". Росія проводила ці вибори 8-10 вересня в окупації паралельно з виборами в РФ.

ЗСУ закликали українців не брати участь у псевдовиборах на окупованих територіях.