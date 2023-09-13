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Під час псевдовиборів окупантів СБУ атакувала "дільниці" дронами

13 вересня 2023 10:11
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Під час псевдовиборів окупантів СБУ атакувала "дільниці" дронами
Український військовий керує безпілотником. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Під час псевдовиборів у тимчасово окупованій Благовіщенці Запорізької області три українські дрони-камікадзе атакували "виборчу дільницю". Після такої "перевірки" дільниця з усіма звезеними бюлетенями більше не працювала.

Про це повідомив співрозмовник УП в Службі безпеки України. 

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Як розповів анонімний співрозмовник, така успішна операція — результат роботи СБУ. Спецпризначенці, так би мовити, "перевірили" умови зберігання бюлетенів на виборчій дільниці окупантів.

"Окупанти звозили бюлетені сюди протягом десяти днів під час віддаленого "голосування" з усіх населених пунктів Благовіщенської ОТГ (Благовіщенка, Іванівка, Новодніпровка). Проте після трьох ранкових прильотів ця виборча дільниця так і не запрацювала, а заповнені під дулами автоматів бюлетені були пошкоджені", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що такі "вибори" змусили понервувати "членів" інших виборчих дільниць у цьому районі".

Нагадаємо, нещодавно британська розвідка спрогнозувала, що на псевдовиборах РФ на тимчасово окупованих територіях України переможе "Єдина Росія". Росія проводила ці вибори 8-10 вересня в окупації паралельно з виборами в РФ.

ЗСУ закликали українців не брати участь у псевдовиборах на окупованих територіях. 

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