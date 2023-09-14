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"Унікальна операція": ВМС та СБУ знищили у Криму комплекс "Тріумф" за 1,2 млрд доларів

14 вересня 2023 10:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Унікальна операція": ВМС та СБУ знищили у Криму комплекс "Тріумф" за 1,2 млрд доларів
Зенітний ракетний комплекс "С-400 Тріумф. Фото: Vitaly V. Kuzmin
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Сьогодні вночі військова контррозвідка СБУ та ВМС України повели унікальну спецоперацію біля Євпаторії — "відмінусували" російський комплекс ППО "Тріумф". Його вартість — 1,2 мільярдів доларів США.

Про це повідомляють наші джерела в СБУ.

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Деталі спецоперації

Зазначається, що по цілі ефективно відпрацювали безпілотники та ракети "Нептун".

Спочатку безпілотники СБУ вразили "очі" комплексу —  радари та антени. А після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами "Нептун" вдарили по пусковим комплексам С300/400 "Тріумф".

"Сюрпризи" для окупантів

Як раніше підкреслював голова СБУ Василь Малюк, "бавовна палала і буде палати".

Джерела у Службі безпеки говорять, що росіян у Криму очікують нові сюрпризи.

Нагадаємо, під час псевдовиборів у тимчасово окупованій Благовіщенці Запорізької області три українські дрони-камікадзе атакували "виборчу дільницю". Після такої "перевірки" дільниця з усіма звезеними бюлетенями більше не працювала.

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