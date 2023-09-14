"Унікальна операція": ВМС та СБУ знищили у Криму комплекс "Тріумф" за 1,2 млрд доларів
Сьогодні вночі військова контррозвідка СБУ та ВМС України повели унікальну спецоперацію біля Євпаторії — "відмінусували" російський комплекс ППО "Тріумф". Його вартість — 1,2 мільярдів доларів США.
Про це повідомляють наші джерела в СБУ.
Деталі спецоперації
Зазначається, що по цілі ефективно відпрацювали безпілотники та ракети "Нептун".
Спочатку безпілотники СБУ вразили "очі" комплексу — радари та антени. А після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами "Нептун" вдарили по пусковим комплексам С300/400 "Тріумф".
"Сюрпризи" для окупантів
Як раніше підкреслював голова СБУ Василь Малюк, "бавовна палала і буде палати".
Джерела у Службі безпеки говорять, що росіян у Криму очікують нові сюрпризи.
Нагадаємо, під час псевдовиборів у тимчасово окупованій Благовіщенці Запорізької області три українські дрони-камікадзе атакували "виборчу дільницю". Після такої "перевірки" дільниця з усіма звезеними бюлетенями більше не працювала.