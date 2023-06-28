Ночью в нескольких оккупированных городах Запорожской области раздавались взрывы, — Федоров
В Мелитополе в ночь на 28 июня прозвучало более пяти взрывов. Взорвалось в ту ночь и в других оккупированных населенных пунктах Запорожской области, в частности, в Токмаке.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале официальный городской голова Мелитополя Иван Федоров.
Взрывы в Мелитополе
В ночь на 28 июня в оккупированном российскими войсками Мелитополе раздалось несколько взрывов.
По предварительным данным, взрывов было больше пяти.
Другие населенные пункты
Кроме того, известно о том, что взрывы в ночь с 27 на 28 июня раздавались не только в Мелитополе.
Взрывалось, в частности, в:
- Михайловке;
- Терпенье;
- Токмаке.
Местное издание "Риа-Мелитополь" изложило на своем Telegram-канале аудиоподтверждение взрывов в Мелитополе.
Напомним, в ночь на 22 июня в Мелитополе также раздавались взрывы. Оккупанты тогда заявили, что это была всего лишь работа российской системы ПВО.
Несколько дней назад в Мелитополе произошла стрельба между пьяными военными РФ и работниками ФСБ.