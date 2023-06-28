Ночью в нескольких оккупированных городах Запорожской области раздавались взрывы, — Федоров

Городской голова Мелитополя Иван Федоров. Фото из соцсетей

В Мелитополе в ночь на 28 июня прозвучало более пяти взрывов. Взорвалось в ту ночь и в других оккупированных населенных пунктах Запорожской области, в частности, в Токмаке.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале официальный городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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В ночь на 28 июня в оккупированном российскими войсками Мелитополе раздалось несколько взрывов.

По предварительным данным, взрывов было больше пяти.

Федоров о взрывах в оккупированных районах Запорожской области

Другие населенные пункты

Кроме того, известно о том, что взрывы в ночь с 27 на 28 июня раздавались не только в Мелитополе.

Взрывалось, в частности, в:

Михайловке;

Терпенье;

Токмаке.

Местное издание "Риа-Мелитополь" изложило на своем Telegram-канале аудиоподтверждение взрывов в Мелитополе.

Напомним, в ночь на 22 июня в Мелитополе также раздавались взрывы. Оккупанты тогда заявили, что это была всего лишь работа российской системы ПВО.

Несколько дней назад в Мелитополе произошла стрельба между пьяными военными РФ и работниками ФСБ.