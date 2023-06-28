Уночі в кількох окупованих містах Запорізької області лунали вибухи, — Федоров

Міський голова Мелітополя Іван Федоров. Фото із соцмереж

У Мелітополі в ніч проти 28 червня пролунало більше п’яти вибухів. Вибухало тієї ночі й у інших окупованих населених пунктах Запорізької області, зокрема, в Токмаку.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі офіційний міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Вибухи у Мелітополі

У ніч проти 28 червня в окупованому російськими військами Мелітополі пролунало кілька вибухів.

За попередніми даними, вибухів було більше п’яти.

Федоров про вибухи у окупованих районах Запорізької області

Інші населені пункти

Крім того, відомо про те, що вибухи у ніч з 27 на 28 червня лунали не тільки у Мелітополі.

Вибухало, зокрема, у:

Михайлівці;

Терпінні;

Токмаку.

Місцеве видання "Ріа-Мелітополь" виклало на своєму Telegram-каналі аудіопідтвердження вибухів у Мелітополі.

Нагадаємо, у ніч на 22 червня у Мелітополі також лунали вибухи. Окупанти тоді заявили, що це була усього лиш робота російської системи ППО.

Додамо, що кілька днів тому у Мелітополі сталася стрілянина між п'яними військовими РФ та працівниками ФСБ.