Уночі в кількох окупованих містах Запорізької області лунали вибухи, — Федоров
У Мелітополі в ніч проти 28 червня пролунало більше п’яти вибухів. Вибухало тієї ночі й у інших окупованих населених пунктах Запорізької області, зокрема, в Токмаку.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі офіційний міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Вибухи у Мелітополі
У ніч проти 28 червня в окупованому російськими військами Мелітополі пролунало кілька вибухів.
За попередніми даними, вибухів було більше п’яти.
Інші населені пункти
Крім того, відомо про те, що вибухи у ніч з 27 на 28 червня лунали не тільки у Мелітополі.
Вибухало, зокрема, у:
- Михайлівці;
- Терпінні;
- Токмаку.
Місцеве видання "Ріа-Мелітополь" виклало на своєму Telegram-каналі аудіопідтвердження вибухів у Мелітополі.
Нагадаємо, у ніч на 22 червня у Мелітополі також лунали вибухи. Окупанти тоді заявили, що це була усього лиш робота російської системи ППО.
Додамо, що кілька днів тому у Мелітополі сталася стрілянина між п'яними військовими РФ та працівниками ФСБ.