Реакция Путина на поражение истребителя Су-57 в Астраханской области

Представитель ГУР МО Андрей Юсов. Фото: РБК-Украина

Украинские защитники в воскресенье, 9 июня, впервые поразили российский многоцелевой истребитель Су-57 на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области. Глава Кремля Владимир Путин отреагировал на повреждение самолета очень "горячо".

Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона в понедельник, 10 июня.

Читайте также:

Поражение Су-57 в России

"Мы можем констатировать сам факт поражения. Относительно самой операции — ни подтвердить, ни опровергнуть. Но да, отличные новости: Путин действительно в бешенстве, и реакция в Кремле очень горячая и ощутимая", — сказал Юсов.

Он объяснил такую реакцию Путина тем, что россияне пытались тщательно прятать Су-57 и оберегать, а в воздушное пространство Украины эти самолеты так и не попадали, поскольку оккупанты боялись их сбивания.

По словам представителя ГУР, россияне завышали характеристики истребителя для его продаж и присутствия на международном рынке вооружений. Его использовали, в частности, для нанесения ракетных ударов по украинским гражданским объектам, поэтому самолет заслужил такое "наказание".

Он добавил, что в Украине есть информация о поражении двух Су-57 и погибших и раненых россиянах в результате этого, но в информационном поле врага пока есть подтверждение только об одной единице.

"Есть обнародованные спутниковые снимки, которые четко показывают поражение одного воздушного судна. Для подтверждения нужно еще подождать", — отметил Юсов.

Также он уточнил, что речь идет только о поражении, а не о полном уничтожении — однако диагностика и восстановление истребителя займет длительное время, поэтому это серьезный удар по способностям врага.

Напомним, на спутниковых снимках видно, что 7 июня современный истребитель России Су-57 еще стоял неповрежденным, а уже 8 июня рядом с ним появились следы взрыва и очевидные признаки пожара.

Кроме того, спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал, что из-за высокой стоимости истребителя Су-57 армия РФ применяла эти самолеты считанные разы.