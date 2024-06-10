Реакція Путіна на ураження винищувача Су-57 в Астраханській області

Представник ГУР МО Андрій Юсов. Фото: РБК-Україна

Українські захисники у неділю, 9 червня, вперше уразили російський багатоцільовий винищувач Су-57 на аеродромі "Ахтубінск" в Астраханській області. Очільник Кремля Володимир Путін відреагував на пошкодження літака дуже "гаряче".

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону у понеділок, 10 червня.

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Ураження Су-57 у Росії

"Ми можемо констатувати сам факт ураження. Стосовно самої операції — ані підтвердити, ані спростувати. Але так, чудові новини: Путін справді скаженіє, і реакція в Кремлі дуже гаряча і відчутна", — сказав Юсов.

Він пояснив таку реакцію Путіна тим, що росіяни намагалися ретельно ховати Су-57 й оберігати, а у повітряний простір України ці літаки так і не потрапляли, оскільки окупанти боялись їхнього збиття.

За словами представника ГУР, росіяни завищували характеристики винищувача для його продажу й присутності на міжнародному ринку озброєнь. Його використовували, зокрема, для завдання ракетних ударів по українських цивільних об’єктах, тому літак заслужив таку "кару".

Він додав, що в Україні є інформація щодо ураження двох Су-57 та загиблих й поранених росіян внаслідок цього, але в інформаційному полі ворога поки що є підтвердження лише про одну одиницю.

"Є оприлюднені супутникові знімки, які чітко показують ураження одного повітряного судна. Для підтвердження треба ще почекати", — зазначив Юсов.

Також він уточнив, що мова йде лише про ураження, а не повне знищення — однак діагностика та відновлення винищувача займе тривалий час, тому це серйозний удар по спроможностях ворога.

Нагадаємо, на супутникових знімках видно, що 7 червня найсучасніший винищувач Росії Су-57 ще стояв непошкодженим, а вже 8 червня поруч з ним з'явилися сліди вибуху та очевидні ознаки пожежі.

Крім того, речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що через високу вартість винищувача Су-57 армія РФ застосовувала ці літаки лічені рази.