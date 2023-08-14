Правительство Германии заложило 5 млрд евро помощи Украине до 2027 года

Министр финансов Германии Кристиан Линднер. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Правительство Германии заложило 5 млрд евро ежегодной военной помощи для Украины до 2027 года. Это решение еще должен утвердить парламент страны.

Об этом сообщил министр финансов Германии Кристиан Линднер на пресс-конференции в Киеве, передает Forbes.

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Помощь Украине

Линднер рассказал, что кроме военного направления поддержка Украины заключается также в гуманитарной сфере, поддержке украинских переселенцев, которые живут в стране, и взносах Германии в МВФ.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения России помощь Германии для Украины составляет 22 млрд евро.

"Сейчас мы разговариваем с Украиной не как страна-донор, а как страна-партнер", — добавил он.

Напомним, сегодня, 14 августа, в Киев приехал министр финансов Германии Кристиан Линднер. Это его первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения.

Также мы писали, что канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал мирные переговоры в Саудовской Аравии. Он высказался в пользу дипломатических усилий по прекращению войны в Украине.

Добавим, Олаф Шольц рассказал, почему медлит с решением о передаче крылатых ракет Taurus для Украины.