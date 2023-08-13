Шольц розповів, чому зволікає з рішенням про передачу Taurus для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Karina Hessland-Wissel

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, чому зволікає з рішенням про передачу крилатих ракет Taurus для України.

Про це повідомляє Tagesschau.

Читайте також:

Taurus для України

"Як і в минулому, ми завжди будемо дуже ретельно перевіряти кожне рішення, що працює, що має сенс, яким може бути наш внесок", — зазначив Шольц.

Він пояснив, що це стосується також доставки ракет Taurus для України.

Шольц підтвердив інформацію про те, що наразі розглядається питання про технічне обмеження дальності польоту ракет. За його словами, він не хоче, щоб його квапили з рішенням.

Він також відкинув звинувачення в нерішучості. Канцлер Німеччини додав, що більшість громадян вважають правильним, що не на кожну вимогу про постачання відразу повинна бути відповідь "так".

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів якнайшвидше надати Taurus і ATACMS. За його словами, чим більша дальність ракет, тим коротша війна.

Також ми писали, що наразі уряд Німеччини розглядає можливість передачі Україні ракет Taurus. Однак канцлер країни Олаф Шольц схвалить постачання тоді, коли озброєння запрограмують не бити по РФ.