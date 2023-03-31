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Урсула фон дер Ляєн відреагувала на річницю звільнення Бучі від окупантів

31 березня 2023 18:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Фото: REUTERS/Sarah Silbiger
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала річницю деокупації Бучі Київської області від російських окупантів. За її словами, події у населеному пункті були "планом Кремля, а не ізольованим епізодом".

Про це Урсула фон дер Ляєн написала у Twitter.

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За її словами, Європейська комісія докладає зусиль для того, щоб притягнути до відповідальності російського диктатора володимира путіна та окупантів, які скоїли воєнні злочини в Україні.

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що злочини в українських містах та селах — систематична стратегія загарбників рф. Наміри росії були значно більшими та жахливими.

"План Кремля — знищити українців", — зазначила голова Єврокомісії.

Вона наголосила, що всі, хто винен у злочинах, будуть відповідати перед законом.

Урсула фон дер Ляєн також опублікувала відео з Бучі.

Нагадаємо, 31 березня 2022 року Буча Київської області була звільнена від російських окупантів. Президент України Володимир Зеленський пригадав найстрашніший день з початку повномасштабного вторгнення рф.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський разом з прем'єр-міністрами Хорватії, Словаччини, Словенії та президенткою Молдови відвідав Бучу Київської області у річницю її звільнення від російських окупантів. Глава держави вручив почесну відзнаку міста-героя.

Додамо, військові журналісти передали відеоматеріали з Бучі слідчим, які розслідують військові злочини окупантів. Записи, зроблені 2 квітня 2022 року у щойно деокупованій Бучі, допоможуть Офісу Генерального прокурора збирати докази проти російських військ. Це перші відомі відео з визволеного міста.

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