Урсула фон дер Ляєн відреагувала на річницю звільнення Бучі від окупантів
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала річницю деокупації Бучі Київської області від російських окупантів. За її словами, події у населеному пункті були "планом Кремля, а не ізольованим епізодом".
Про це Урсула фон дер Ляєн написала у Twitter.
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За її словами, Європейська комісія докладає зусиль для того, щоб притягнути до відповідальності російського диктатора володимира путіна та окупантів, які скоїли воєнні злочини в Україні.
Урсула фон дер Ляєн наголосила, що злочини в українських містах та селах — систематична стратегія загарбників рф. Наміри росії були значно більшими та жахливими.
"План Кремля — знищити українців", — зазначила голова Єврокомісії.
Вона наголосила, що всі, хто винен у злочинах, будуть відповідати перед законом.
Урсула фон дер Ляєн також опублікувала відео з Бучі.
What happened in Bucha one year ago was not an isolated episode.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 31, 2023
Those executions in cold blood were part of a bigger plan.
The Kremlin's plan to eliminate Ukrainians.
Their national identity.
Their sense of being.⁰
War criminals will be held accountable. pic.twitter.com/GdbUfEh2UH
Нагадаємо, 31 березня 2022 року Буча Київської області була звільнена від російських окупантів. Президент України Володимир Зеленський пригадав найстрашніший день з початку повномасштабного вторгнення рф.
Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський разом з прем'єр-міністрами Хорватії, Словаччини, Словенії та президенткою Молдови відвідав Бучу Київської області у річницю її звільнення від російських окупантів. Глава держави вручив почесну відзнаку міста-героя.
Додамо, військові журналісти передали відеоматеріали з Бучі слідчим, які розслідують військові злочини окупантів. Записи, зроблені 2 квітня 2022 року у щойно деокупованій Бучі, допоможуть Офісу Генерального прокурора збирати докази проти російських військ. Це перші відомі відео з визволеного міста.